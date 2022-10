Frank Fabra siempre estuvo pendiente del partido de Racing: "Le preguntaba a la hinchada"

La definición del título de Liga en Argentina fue de película, por un lado, estaba Boca Juniors que dependía de sí mismo para quedar campeón, y por el otro estaba Racing, que necesitaba ganar si quería quedarse con el campeonato, con el ingrediente adicional de que la 'academia' se enfrentaba con River Plate.

Finalmente, los que celebraron fueron los dirigidos por Hugo Ibarra, quienes tuvieron como titular a Frank Fabra , y que recibieron la ayuda del buen partido realizado por el equipo 'millonario', que logró doblegar a los de Avellaneda.

Y es que en esta vibrante definición, el 'azul y oro' estuvo a poco de quedarse sin el título, todo porque estaban igualando 2-2 con el 'rojo', y los dirigidos por Fernando Gago estaban a una anotación de superar a Boca. De acuerdo con lo vivido, Frank Fabra, dio sus impresiones, "le preguntaba al hincha, a los que estaban en los palcos, a todos. Y la verdad me decían que 1-1, pero bueno, afortunadamente alcanzamos a sacar un punto que también vale. Era un partido complicado, es un clásico y había que jugarlo y afortunadamente se nos dio".

Y agregó con respecto al resultado conseguido por River Plate, "no me di cuenta, me acabo de enterar ahora a lo último, pensaba que iban 1-1".

En otra de las intervenciones, el lateral colombiano dio algunas de las razones por las cuales él considera que Boca Juniors terminó quedándose con el título liguero, "hemos sido superiores, supimos aguantar en los momentos difíciles, volver a aparecer cuando todo se complicaba y empezamos a tener muchos resultados positivos que afortunadamente nos sirvieron para quedar campeones".

Por último, en las cortas impresiones que dio en medio de su celebración en la cancha de La Bombonera, habló del tema físico con el que terminaron el campeonato. "Era difícil, muchos partidos en el año, muchas veces fueron partidos domingo y miércoles, cada tres días, así que fue muy duro. Nos cuesta un poco al final, pero aquí estamos y le damos las gracias a Dios que se logró el título", agregó Fabra.

Recordemos que Frank Fabra se convirtió en pieza clave del esquema de Hugo Ibarra, quien tuvo al lateral colombiano como uno de los indiscutidos en su nómina, partido a partido, adicional a eso, el futbolista colombiano fue capitán en varias oportunidades.

Además, marcó un importante gol en el partido que tenían pendiente frente a Gimnasia y Esgrima, que ayudó a que este domingo hayan podido consagrarse como campeones de la Liga de Argentina.