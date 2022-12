Frank Fabra tras su regreso a las canchas: “Me he tomado mi tiempo porque vengo de una lesión grave”

El lateral izquierdo jugó 55 minutos, este domingo, en el equipo de reservas de Boca Juniors, que venció 2-0 a Godoy Cruz.

Frank Fabra volvió a las canchas. La gran noticia se dio este domingo en el duelo de reservas entre Boca Juniors y Godoy Cruz.

Publicidad

El jugador colombiano disputó 55 minutos en la victoria del equipo ‘xeneize’, dirigido por el exdenfensor Rolando Schiavi.

Vea acá: Le cortaron la racha a Luis Fernando Muriel y a la Fiorentina: igualaron 1-1 con Udinese

“Después de tanto tiempo, tener minutos de futbol es importante. El ritmo del partido y la exigencia de cada juego me ayuda a ir agarrando confianza”, manifestó el lateral izquierdo tras el encuentro.

“La rodilla respondió muy bien, hubo un problema los primeros tres días de la pretemporada, pero solo requería trabajarla un poco más”, prosiguió.

Publicidad

Cabe recordar que Fabra, en plena preparación con la Selección Colombia para el Mundial de Rusia, sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda.

Vea también: Nicolás Benedetti, de 'turista' en el majestuoso estadio Azteca del América, de México

Publicidad

“La verdad siempre he querido estar dentro de la cancha, pero me he tomado mi tiempo. No es bueno apurarse después de una lesión tan grave. La rodilla ha estado muy bien, entonces la idea es de a poquito ir sumando”, señaló.

Finalmente, aseguró que sus partidos en la reserva es un plan que tiene con el entrenador Gustavo Alfaro para regresar pronto con el equipo de primera.

“He hablado con Alfaro y tenemos un proceso de tres o cuatro partidos más con la reserva, ganado minutos y forma”, concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados