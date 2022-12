Frank Fabra, un buen punto en medio de la eliminación de Boca Juniors en Copa Argentina

El equipo 'xeneize' empató 1-1 con Almagro, que después ganó 3-1 en la definición por penaltis. Pese al resultado final, el colombiano tuvo una buena calificación.

En medio de la decepción y desazón en la filas de Boca Juniors por la prematura eliminación de la Copa Argentina, a manos del modesto Almagro, como nota positiva se registró un nuevo buen desempeño del colombiano Frank Fabra.

Y así lo registró el diario 'Olé' en su tradicional uno por uno, en el que analizó la actuación de los hombres dirigidos por el profesor Gustavo Alfaro.

"Un delantero más por la izquierda. De entrada llegó al fondo y armó una jugada que Abila no definió bien. Después tuvo otra que le tapó el arquero y Weigandt no logró aprovechar. Cada vez que pasó al ataque, no lo pudieron parar", indicó el medio deportivo líder en territorio sobre el lateral colombiano, al que le dieron 7 puntos de calificación.

De esa manera, Fabra sigue poco a poco en ascenso en su nivel de juego en Boca Juniors y se empieza a ganar de nuevo la titularidad. Algo positivo, pese al mal resultado colectivo.

