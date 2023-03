Frank Fabra y la posibilidad de retirarse en Boca Juniors: “Es algo difícil”

Frank Fabra levantó un título más con la camiseta de un grande como Boca Juniors. Lo hizo nuevamente jugando, siendo figura y consolidándose nuevamente como uno de los referentes del club en los recientes años.

Por eso, tras el 3-0 sobre Patronato, que le dio el trofeo de la Supercopa de Argentina a los azul y oro, el futbolista antioqueño habló de su actualidad en el elenco ‘xeneize’, donde venía siendo suplente, pero volvió para este vital duelo.

“Cuando salí fue en beneficio del equipo, ahora me tocó volver y afortunadamente fue de la mejor forma. Cuesta un poco después de un párate largo, se complicó el regreso después de la final con Racing, por la diferencia horaria. Pude acomodar el sueño recién después de una semana, tenía 14 horas de diferencia entre un viaje y otro. Fue duro cuando jugamos con Central Córdoba y Talleres. Le dije al técnico que me estaba costando dormir y ahora se reguló un poco y pude hacer unos trabajos aparte, cuando quedé afuera para mejorar en lo físico. Estoy feliz de haber vuelto al 11”, afirmó de entrada para TyC Sports.

Igualmente, afirmó que Hugo Ibarra le ofreció ser capitán para este encuentro, pero dejó muy en claro el porqué desistió de tener la capitanía para este encuentro. "Siempre me preguntan a mí si quiero ir de capitán, pero yo trato de dársela a Pol (Fernández) o Javi (García). Soy una persona muy tranquila, no me gusta ir a pelearme con el árbitro y creo que un compañero lo puede hacer mejor que yo. Hoy (por ayer) si Javi no jugaba se la iba a dar a Alan (Varela), que es un jugador que partido a partido se va adueñando de la mitad del campo", relató el colombiano.

Por otro lado, tuvo oportunidad de hablar sobre la posibilidad de retirarse en Boca Juniors y el lateral dejó muy en claro algunas cosas. "Es difícil elegir porque en una institución como esta es día tras día, porque te exigen mucho. En el momento en que no pueda más, me toca cederle el puesto a otro. Trato de disfrutar el día a día acá y no anticiparme a las cosas", sentenció el colombiano de 32 años.

Por ahora, Frank Fabra tiene ya cuatro ligas argentinas, dos copas de la liga profesional, una copa argentina y ahora se sumó una Super Copa Argentina. El colombiano llegó al club 'xeneize' en 2016 y desde ese momento se ha ganado un puesto en los corazones de los hinchas de Boca.