Frank Fabra y Sebastián Villa perdieron terreno en Boca Juniors y no serán titulares frente a Vélez

Boca Juniors se enfrenta este sábado 25 de febrero en horas de la noche a Vélez Sarsfield, en juego de la quinta fecha de la Liga de Argentina. El 'xeneize, que cuenta en su plantilla con los futbolistas colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, buscará una importante victoria frente al 'fortín' para seguir escalando posiciones en la tabla general.

No obstante, a pesar de que los futbolistas 'cafeteros' fueron citados por Hugo Ibarra para el partido que dará inicio a las 7:30 de la noche, de nuestro país, tanto Fabra como Villa habrían perdido terreno y no serán de la partida en el estadio José Amalfitani, eso dio relucir este día la prensa en Argentina.

Según relata el medio 'Olé', el DT del 'azul y oro' ya tiene claro cuál será su once para el juego contra Vélez, pero también ya piensa en el partido de la Supercopa Argentina contra Patronato del miércoles 1 de marzo y por ello piensa equilibrar un poco las cargas. Frank Fabra y Sebastián Villa no son los únicos, ya que también hay otras importantes fichas que no serían de la partida. Aunque sí se perfilan para el siguiente compromiso en el que pelearán por el título la siguiente semana.

"Bruno Valdez, Frank Fabra, Alan Varela, Sebastián Villa y Darío Benedetto son los habituales titulares que Ibarra prefirió no usar hoy ( y sí guardarlos. Si bien los casos son diferentes entre sí, tienen un mismo denominador común: que no estarán este sábado contra el 'fortín', que el DT ya habría hablado con cada uno de ellos para decirles que los tiene en cuenta para la Supercopa, a tono con su decisión habitual de apostar por los 'experimentados' en los partidos decisivos", refiere el medio anteriormente citado.

Pero a renglón seguido explica también algunas de las razones del por qué Fabra y Villa deberán esperar en el banco de suplentes este sábado.

"Además de regular cargas, la ausencia del lateral colombiano tienen que ver con una cuestión futbolística: a Fabra, que ya no había jugado contra Platense en la Bombonera, no lo están viendo de la mejor manera en el CT ni tampoco en el Consejo, y consideran que bajó mucho su nivel", afirman sobre el exjugador del Deportivo Cali.

En el caso del extremo Sebastián Villa, 'Olé' manifiesta que "puede 'linkearse' a la falta de ritmo de la que habló Riquelme (“A mí me costaba mucho después de tres meses parado, hubo un 'parate' muy raro con el Mundial”), que incluso llevó a que por ejemplo el colombiano se hiciera expulsar infantilmente contra Talleres y generara la bronca no sólo de sus compañeros, sino también de los hinchas".