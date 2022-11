Sebastián Villa y Frank Fabra se 'rajaron' en el insólito partido de Boca Juniors contra Racing

En la previa, ya se planteaba un partido 'picante' y muy reñido por lo acontecido en la Liga Argentina. Racing tenía del deseo de tomar revancha tras no lograr quitarle el titulo a Boca Juniors de la máxima división de ese país. La 'Academia' lo logró y se quedaron con el Trofeo de Campeones, frente a un 'xeneize' que tuvo muchos expulsados entre ellos a Sebastián Villa y Frank Fabra .

Si bien en los últimos partidos tanto el atacante como el defensor venían siendo protagonistas, el juego de este domingo fue para el olvido. Más allá de no obtener otro título para su palmarés, los colombianos se dejaron llevar por el 'calor' del partido y terminaron en las duchas.

Cabe resaltar que en un inicio, el conjunto 'azul y oro' fue el más incisivo en ataque. De hecho, apenas a los 19 minutos, Fabra fue protagonista del primer y único tanto de su equipo. El lateral envió un centro al área y Norberto Briasco la bajó con el pecho y remató con su pierna izquierda, venciendo al arquero Gabriel Arias.

En cuanto a Villa, su 'performance' fue muy discreto y apenas en la primera parte, en una acción recibió un cambio de frente por izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que pasó muy cerca del pórtico de la ‘Academia’.

A partir de allí, el delantero no hizo mucho más y no tuvo claridad mientras que el defensor puso con su pierna zurda buenos centros al área de Racing que sus compañeros no supieron resolver y capitalizar con eficacia.

Sobre el final de los 90 minutos reglamentarios, el colombiano de Racing, Johan Carbonero, se acercó a Villa cuando el balón no estaba en juego, y este le respondió con un empujón y un manotazo. El exjugador de Once Caldas reaccionó de igual forma y el árbitro no dudó en mostrarles la tarjeta roja.

Con la igualdad a un gol, se fueron a la prórroga, donde los celestes tomaron ventaja definitiva con gol de Carlos Alcaraz.

Nuevamente, en los últimos segundos, al 120+8, Fabra le hizo una fuerte entrada por detrás a Iván Pillud y vio el popular 'semáforo', segunda amarilla y afuera.

Esa fue la tónica de Boca, que al final con ocho expulsados, entre ellos su técnico Hugo Ibarra.

En el diario 'Ole', no le perdonaron a Villa su mal partido, ya que le dieron una calificación de 4.0 puntos acompañado del siguiente comentario: "Se fue expulsado por haberse peleado infantilmente con Carbonero (al que también echaron) y dejó a Boca con 10 hombres en un momento clave".

A pesar de no concluir el encuentro, a Fabra le dieron un notable 7.5 por su desempeño: "De lo mejor de Boca en el ST, fue el que hizo jugar al equipo. Se asoció muy bien con Villa, llegó siempre al fondo y casi siempre resolvió bien. Terminó jugando con un calambre. Lo amonestaron antes de final del partido. Tello lo echó ya con el partido desvirtuado".