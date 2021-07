Frank Fabra y su sinceridad al reaparecer en Boca Juniors: "No toco una pelota hace semanas"

Boca Juniors perdió el martes en la noche con San Lorenzo por un marcador de 0-2, en la propia cancha de La Bombonera y en un partido en el que tuvo que jugar con jugadores de la reserva por impedimento de la autoridad sanitaria argentina de actuar por parte de los profesionales. Los únicos mayores que saltaron a la cancha fueron Frank Fabra y Edwin Cardona.

Y en la antesala del compromiso el que habló fue el lateral izquierdo colombiano, que mostró total sinceridad y resaltó las razones por las que decidió ponerse bajo la orientación del entrenador de la reserva, Sebastián Battaglia.

"Yo no entrené con pelota desde que llegué. Hoy estoy aquí porque el equipo me necesita de verdad. No toco una pelota hace semanas", dijo el integrante de la Selección Colombia y que recién pasó por un duelo familiar por el fallecimiento de su padre.

"Voy a jugar por mis compañeros que quedaron encerrados y por los pibes que se mataron por jugar dos partidos en menos de 24 horas. Así que no importa si entrené o si no toqué una pelota hace dos semanas, pero voy a darlo todo por ellos", prosiguió el colombiano.

En el compromiso con el equipo 'cuervo', Frank Fabra evidentemente no mostró su mejor repertorio y fue reemplazado para el complemento.