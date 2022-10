James Rodríguez milita en la actualidad en el futbol de Grecia con el Olympiacos, club en el que empieza a brillar de a poco con asistencias y goles. Al parecer, desde territorio inglés, extrañan todas estas virtudes del volante cucuteño, ya que el entrenador del Everton , Frank Lampard , admitió que no tiene en sus filas a un jugador como él.

“James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de futbolista que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic Calvert-Lewin no esté aislado en su forma de jugar”, manifestó el técnico de los 'toffees' sobre el jugador 'cafetero'.

Información en desarrollo...