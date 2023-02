Frank McAvennie, exjugador del Celtic: "Alfredo Morelos no está en forma para la primera división"

Desde su llegada a Europa, Alfredo Morelos poco a poco se ha convertido en uno de los jugadores colombianos que más goles ha marcado en el 'viejo continente'. Su periplo en Finlandia y en el Rangers de Escocia le han valido para ser convocado en algunas oportunidades de la Selección Colombia. Su actualidad en el conjunto de Glasgow no refleja el mismo poder goleador que tuvo en temporadas anteriores y en esta oportunidad fue noticia por las declaraciones del exfutbolista del Celtic, Frank McAvennie, quien criticó fuertemente al nacido en Cereté, Córdoba.

El delantero Alfredo Morelos fue fichado en 2017 por el Rangers luego de unas estelares actuaciones en el HJK Helsinki de Finlandia. Una vez vistió los colores azul y blanco, se encargo de demostrar el porqué de su llegada. 18 goles en 43 partidos en su temporada debut dejaron con la boca abierta a una afición que confiaba en volver a la cima del fútbol escocés con el sello del cafetero.

Si bien sus goles no faltaban en la mayoría de los encuentros del Rangers, solo hasta el 2020-21 se vio el fruto de su esfuerzo gracias al título de la liga. Como bien saben los amantes de la pelota, años tras año los de Glasgow luchan contra el Celtic, su acérrimo rival, por coronarse campeones de la Scottish Premiership.

Este jueves, justamente un exfutbolista del Celtic, Frank McAvennie, le dio con todo a Morelos por su estado de forma actual. "Se puede ver que no está en forma. Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo golpea en los entrenamientos", sentenció.

Y es que no conforme con ello, el exdelantero hasta le restó méritos a la titularidad del colombiano en la presente campaña: "La única razón por la que juega es porque Kemar Roofe y Antonio Colak están lesionados”.

Sin embargo, McAvennie no solo le atribuyó la culpa al jugador, puesto que extendió los señalamientos hacia Michael Beale, entrenador del Rangers: "No le está haciendo ningún bien y su carrera se habrá ido antes de que se dé cuenta. Era un delantero de otra clase. Él era su talismán. La idea de que se va a ir a un club grande, no hay chance".

¿Cuándo vuelve a jugar el Rangers en la liga de Escocia?

Este miércoles, los de Glasgow visitarán al Hearts, a las 2:45 p.m. (hora Colombia), por la jornada 24 de la Scottish Premiership.