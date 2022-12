Fredy Guarín: “Si tengo que terminar mi carrera en Vasco da Gama, lo haré con toda la actitud”

El mediocampista colombiano dio una entrevista a un medio partidario del equipo y contó cómo ha sido su estancia en Brasil y el cariño que le tiene al elenco ‘almirante’, donde no descarta finalizar su carrera como jugador profesional.

Fredy Guarín entró al corazón de los hinchas del Vasco da Gama en poco tiempo y lo mismo pasó con él, logró un gran cariño por el equipo brasileño.

En una entrevista con el canal de YouTube de ‘Atención, Vascaínos’, el mediocampista colombiano contó sobre su momento como jugador del elenco ‘almirante’ y hasta de pensar en retirarse en ese club.

“Desde el momento que llegué a Río de Janeiro, inmediatamente sentí lo que necesitaba, pasión, amor, emociones que se experimentan en la vida cotidiana. El grupo de jugadores, la familia con la que vivo todos los días. Para mí, fue muy importante cómo Vasco logró construir esta hermosa historia, una historia que apasiona a todos los enamorados, el sacrificio, el amor y la raza. Tengo mucho que ver con esto”, aseveró Guarín.

Además, el mediocampista boyacense señaló que tiene mucho cariño por el equipo y que no le molestaría terminar su carrera allí.

“El amor se queda para toda la vida. El amor por Vasco da Gama ya está en mi piel y si tengo que terminar mi carrera aquí, lo haré con toda la actitud, amor, profesionalismo, gratitud y gracias por todo lo que me están dando. Además del dinero, lo que mueve la vida es el amor. Sé que todavía no he ganado nada aquí. Lo que me encanta es el cariño. Mi sueño es terminar mi carrera con un título acá”, finalizó.