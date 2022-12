No, gracias.

Fredy Guarín y Oswaldo Henríquez, sin técnico: Vanderlei Luxemburgo no sigue en Vasco da Gama Fredy Guarín y Oswaldo Henríquez, sin técnico: Vanderlei Luxemburgo no sigue en Vasco da Gama. El reconocido estratega brasileño no llegó a un acuerdo con las directivas del club ‘almirante’, a pesar de la buena temporada que tuvo.