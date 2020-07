Gabriel Fuentes: “Luis Díaz es una ‘máquina’, es un jugador que está para grandes cosas”

Luis Díaz es el hombre de moda en Portugal, y todo por su gran temporada con el Porto. Además, se rumorea que José Mourinho lo tendría en la mira para llevárselo al Tottenham.

El atacante guajiro va en ascenso rápido en su carrera, pero para eso ha tenido que empezar desde el Barranquilla FC y un gran amigo de vida es Gabriel Fuentes, quien ha visto el proceso de “’el flaco’”, como le dice el lateral del Junior.

En una charla con GolCaracol.com, el futbolista del elenco ‘tiburón’, y quien ha compartido con Luis Díaz en el Barranquilla, en Junior y hasta en Selección Colombia Sub-20, contó detalles su excompañero y opinó de cómo lo ve para el futuro deportivo.

¿Cómo ve la actualidad de su amigo Luis Díaz?

“’El flaco’ está encendido, ese es una máquina, hace cosas que para él es normal, pero uno lo ve y son cosas buenas, es un jugador que está para grandes cosas, con el Porto lo ha ido de mostrando y tiene mucha humildad, eso lo caracteriza, es una persona humilde. Cada vez veo que mejora, ganándose su puesto, ahora en un equipo extranjero, el trabajo que él hace es indiscutible”.

Usted ha visto el proceso, ¿en qué ha mejorado?

“Él hacía todas la jugadas pero no terminaban en gol, ahora todo lo que toca hace el gol, va para adentro, hace buenos pases, le cometen penaltis, siempre genera peligro”.

¿Qué recuerda de Luis Díaz en el Barranquilla FC?

“Jugamos con la Sub-20 juntos, me acuerdo que cuando lo tuve en la primera vez en el Barranquilla, yo ya tenía una cantidad de partidos, tenía un poco de experiencia, él estaba recién subido a la Primera B y estábamos en concentración, entonces iba a debutar y lo íbamos a calvear, y él no se iba a dejar. Armamos un complot, y lo agarramos, porque no se quería dejar, no quería entrar a la habitación, estaba hasta triste y ya a lo último se decidió”.

¿Cómo lo ve en el futuro deportivo?

“Por lo menos así como está no me sorprende si la próxima temporada no está con el Porto, va a seguir creciendo porque yo he visto su proceso y como es él, eso le ayuda a bastante, lo que lo mantiene fuerte y motivado. Díaz no se estresa mucho, disfruta demasiado de jugar un partido, a veces me tocaba regañarlo porque no tocaba el balón, pero todo eso lo ha llevado a crecer y sé que muy pronto estará de titular en la Selección y en un equipo más grande en Europa”.