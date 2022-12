Gaizka Mendieta: “En Real Madrid no se pueden dar ventajas y James Rodríguez las ha dado”

Así lo aseguró el exjugador de la Selección de España que supo brillar con Valencia, en donde tuvo como compañero a Víctor Aristizábal, y quien también opinó de los otros jugadores colombiano del fútbol español.

James Rodríguez no ha dejado de ser tema en Europa. Tanto en Colombia como al otro lado del Atlántico la situación del ‘cafetero’ es tema de opinión. Su falta de minutos durante la temporada antes del parón por el coronavirus, y su incierto futuro, una vez se reanude el fútbol (Real Madrid juega el próximo domingo), tienen en expectativa a los aficionados.

Uno de ellos es nada más y nada menos que Gaizka Mendieta, histórico jugador que en su momento fue el futbolista español más caro del mundo y quien hoy, desde su retiro, analizó la situación de los colombianos en la Liga de España, con especial énfasis en el ‘10’ del combinado nacional.

“A mí James me parece un pedazo de jugador, lo disfruto mucho y me gustaría verle más en el campo, pero por lesiones y diferentes motivos no ha tenido más minutos. En un club como el Madrid no hay nada garantizado y la competencia es muy grande, no se pueden dar ventajas y él las ha dado”, le dijo al diario ‘El Espectador’.

En ese sentido, señaló que “Santiago Arias va bien con el ‘Cholo’ Simeone en el Atlético y Carlos Bacca es un goleador nato, ya hace rato lo ha demostrado”.

Recordó además cuando compartió vestuario con Víctor Aristizábal en Valencia, equipo con el que llegó a dos finales de Champions League (2000 y 2001), “era un delantero exquisito y muy inteligente. Tengo grandes referentes colombianos de mi época, como Maturana, Valderrama, Higuita y Leonel Álvarez que estaban en el Valladolid. Y, bueno, esa Selección que fue revelación. Ahora tiene futbolistas en varias ligas importantes. Mantiene sus jugadores de calidad”.

