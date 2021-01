“Galatasaray quiere deshacerse del costo de Falcao García y quiere ganar dinero vendiéndolo”

Falcao García no ha podido brillar en el Galatasaray , las lesiones no han permitido que sea constante en el campo de juego, algo que no ha caído bien en el club.

Las lesiones, un dolor de cabeza para Falcao García en el Galatasaray: se ha perdido 33 partidos

Por esa razón, este lunes, los medios turcos informan que “si bien se da por sentado que los caminos con el jugador colombiano están separados, Galatasaray quiere deshacerse de su costo y apunta a ganar dinero vendiéndolo”.

Además, lo único que se conoce es que a Falcao García lo buscarían de la MLS, y no otro equipo europeo.

“El Inter Miami, propiedad de uno de los equipos estadounidenses, David Beckham, es el candidato más serio”, agregaron en el medio ‘Fotomac’.

Por último, señalan que en el Galatasaray no le darían muchas largas al asunto y si llega una oferta le pedirían al delantero colombiano que la tome.

“Se señaló que la administración, que quiere deshacerse del jugador de 33 años, se reunirá con Falcao y le pedirá que acepte la futura oferta”, finalizaron.