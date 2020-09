Galatasaray vs. Fenerbahce, alineaciones confirmadas para el partido de Liga de Turquía

Galatasaray vs. Fenerbahce será el partidazo que acapara las miradas en Turquía, ya que es un clásico tradicional de ese país y de Europa, y que aunque no tendrá el empuje de las hinchas, no deja de ser una verdadera ‘batalla’.

Para este partido la gran figura y sobre quien estarán los ojos de todos será Falcao García, goleador de los ‘leones’.

Y es que el ‘Tigre’ viene de marcar tres goles en las primeras dos fechas en el fútbol de Turquía, por lo que se espera que con su ya conocido compañero Arda Turan, hagan ‘estragos’ en el estadio Turk Telekom.

De hecho, Falcao García ya sabe lo que es marcar en este tradicional e importante clásico entre Galatasaray y Fenerbahce, ya que en la anterior temporada fue el encargado de anotar uno de los goles para el triunfo 3-1, de visitante.

Ahora, y con un buen arranque en la liga turca, el ‘Tigre’ y el elenco de los ‘leones’ buscará seguir por la senda del triunfo y conseguir una victoria contra uno de sus mayores rivales históricos.