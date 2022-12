Ganó la amistad: “Me quería Manchester City, pero elegí Pachuca porque me llamó Miguel Calero”

Así lo confesó Hardold Lozano que además del equipo que actualmente dirige Pep Guardiola, tuvo en ese momento ofertas de otros equipos de la Premier League.

Harold Lozano dejó huella con cada camiseta que vistió a lo largo de sus 14 años de carrera. Tuvo pasos destacados en Brasil, y levantó trofeos en España y México. Sin embargo, se dio después de haber declinado una oferta del Manchester City.

“Resulta que yo termino campeón de la Copa del Rey (2002), estaba en Mallorca y fueron muchos empresarios de Inglaterra. Estaba el del Portsmouth, el del Manchester City, que aunque no era el de ahora, era un equipo de tradición y había otro equipo que no recuerdo. Llegaron todos al hotel Meliá (en Mallorca) y estaba hablando con ellos y estábamos haciendo las negociaciones”, confesó Lozano al medio mexicano ‘TUDN’.

“En ese momento Miguel Calero me llama y me dice: ‘¿Negro, te quieres venir al Pachuca?' Y yo le dije 'pues yo estoy acá en Europa, pero si me va a ofrecer algo mejor me voy para el Pachuca'. Y allí él me dice ‘entonces aguarda, no firmes con nadie que el presidente del Pachuca va a estar allá’ y llegaron Jesús Martínez y Andrés Fassi”, prosiguió.

De esta manera, al exmediocampista le pudo más la amistad con el histórico arquero colombiano de los ‘tuzos’ y regresó al fútbol mexicano donde ya, en 1995, había vestido la camiseta del América.

"Yo tenía todo en stand by y el presidente de Pachuca me dijo de manera muy jocosa: ‘Hola cabrón. Miguel Calero te quiere tener allá. Y yo le dije, 'pues ya ves, tráteme bien' y él me respondió ‘a ver, ¿cuánto te quieres ganar?' Y ahí llegamos a un arreglo y fue cuando decidí irme para Pachuca, gracias a Miguel”, recordó Lozano.

Al final, tanto Lozano como Calero terminaron festejando dentro de la cancha, pues Pachuca se consagró el campeón, en 2003, del Torneo Apertura.