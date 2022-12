Gary Medel aseguró que tampoco conoce mucho a Rueda, “pero me han hablado bien de él”

Al igual que Vidal, uno de los referentes de la selección chilena manifestó que no tiene mucha información del entrenador colombiano. Y añadió que necesitan un cuerpo técnico “que ponga lo máximo”.

Parece ser inminente la llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica de la selección de Chile. Esto se daría en el mes de enero una vez baje considerablemente la cláusula de recisión que el entrenador colombiano tiene con Flamengo.

Publicidad

Ante esto, ya se han oído las primeras voces de parte de los jugadores que hacen parte de la mejor generación en la historia de ‘La Roja’. Primero fue Arturo Vidal quien manifestó que no conocía mucho a Rueda, pero ha oído de él.

Vea acá: "Tengo muchas expectativas de llegar a Atlético Nacional": Jorge Almirón

Ahora fue el turno para Gary Medel. El mediocampista del Besiktas, de Turquía, tuvo las mismas declaraciones que Vidal, pero fue más allá al asegurar que “si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo, me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la selección”, aseguró a radio 'ADN', de su país.

“Necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así”, sentenció el ‘Pitbull ‘.

Publicidad

Chile sería la cuarta selección que dirigiría Reinaldo Rueda, después de Colombia, Honduras y Ecuador. Con éstas dos últimas, consiguió clasificarse al Mundial de 2010 y 2014, respectivamente.

Lea también: Mbappé admite que hubo conversaciones con Real Madrid antes de fichar por PSG