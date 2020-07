Gatti defiende a James: "Hay veces que al técnico no le gustas, no sé por qué y no te traga"

El exarquero argentino Hugo Gatti defendió al mediocampista del Real Madrid James Rodríguez, en el programa 'El Chiringuito' cuando le preguntaron por la situación del colombiano y su relación con Zinedine Zidane.

"Hay veces que al técnico no le gustas, no sé por qué y no te traga. Ha sucedido, sucede, no le caes bien a un técnico y siempre te va a ver un error, que no corre, que no mete. Es un problema de Zidane y James, lo que pasa es que ninguno de los dos lo dijo, ni el club en su momento", manifestó Gatti, en el espacio que se emite en la televisión española.

Después el moderador del programa, Josep Pedrerol, le preguntó al argentino que si él pensaba que James merecía más tiempo de juego, a lo que respondió: "Por supuesto. Si lo pone a Isco 10 mil veces, a este pibe no lo pone. Y si lo pones, bancalo. No le gusta".

Rodríguez Rubio no hizo parte de las últimas dos convocatorias del Real Madrid, según manifestó Zidane, por un pedido exclusivo del jugador. Esto sumado a que desde su entorno se menciona que el futbolista desea salir para otro equipo y recuperar el nivel futbolístico.