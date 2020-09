"Genio de todos modos": así defiende una cuenta de twitter el paso de James Rodríguez en Real Madrid

James Rodríguez y su gran presente en el Everton no solo es tema de discusión en Inglaterra, sino que en España han dedicado algunos espacios para referirse al colombiano. Hace unas semanas, se habló si fue correcta o no la decisión de Zinedine Zidane de no utilizarlo y dejarlo marchar.

Ahora, una cuenta de Twitter salió en defensa del ciclo del jugador colombiano en el Real Madrid, destacando sus números en las cuatro temporadas vestido de blanco. Por su puesto, James respondió a los trinos diciendo "No estuvo mal".

"Rompiendo la narrativa de que James Rodríguez tuvo problemas en La Liga", empieza el hilo de trinos de la cuenta '@TotalKross', dedicada a información y opinión del equipo 'merengue'.

En su primera temporada, James jugó 29 partidos, todos como titular, anotando 13 goles e igual número de asistencias. Además, fue nombrado como el mejor mediocampista de la Liga. Al siguiente año, su continuidad disminuyó debido a varias lesiones y al arribo de Zidane al banquillo madridista, llegando a disputar 26 partidos, 17 de ellos como titular, y dejando 7 goles y 8 asistencias.

La campaña 2016-2017 fue la sentencia de que Rodríguez no iba a ser importante en el ciclo de 'Zizou', pues su participación bajó considerablemente, "no obstante, tuvo estadísticas increíbles", apuntó 'TotalKross'. El volante tuvo minutos en 22 compromisos y fue de la partida en 13 ocasiones. Aún así anotó 8 tantos y repartió 6 asistencias.

En junio de 2017, James partió al Bayern Múnich en préstamo por tos temporadas y a su regreso al Madrid, contó con menos participación que en años anteriores. Sus reiteradas lesiones y molestias musculares fueron la gran causante que que el colombiano no tuviera la ansiada revancha como madridista. Jugó 8 partidos, 5 como titular e hizo un gol y una asistencia.

En sus cuatro cursos como jugador del Real Madrid, el cucuteño apareció en 85 duelos, saltando desde el vamos en 62 oportunidades, para un total de 5.409 minutos en cancha. Su saldo entre goles y asistencias fue de 55, teniendo un promedio de goles y asistencias de 98 minutos. Además, ganó dos títulos de liga con el equipo. "Si crees que tuvo problemas en La Liga, entonces el fútbol no es el deporte adecuado para ti", dijo la cuenta twittera.

'TotalKross' además resalta varias estadísticas de James en sus cuatro años vestido de blanco. Fue el cuarto jugador con más goles en el equipo, solo por detrás del histórico tridente ofensivo compuesto por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale (la BBC). También fue el cuarto jugador con más asistencias y el segundo mediocampista con más pases gol. "Todo esto cuando él cuando participó en solo el 55% del total de partidos de Liga en dicho período", añadió.

La cuenta también muestra algunas estadísticas de James siendo el segundo jugador más creativo del Real Madrid y otra en la que muestra las chances de gol creadas en cada una de las temporadas, las cuales asombran gratamente por la enorme cantidad en tan pocos partidos jugados.

"Todo lo que pido es respeto por James Rodríguez, es un jugador de clase. Los mejores talentos. De vez en cuando ha mostrado al mundo su increíble calidad como futbolista de puro talento. Disfrutemos de este talentoso futbolista", dijo 'TotalKross' refiriéndose a los detractores del jugador y a quienes critican su paso por la 'casa blanca'.

"En el Real Madrid, todo lo que puedo decir es que fue: Infrautilizado. Infravalorado. Genio de todos modos", concluyó el hilo de trinos sobre el ahora futbolista del Everton.