Gerardo Bedoya y una particular declaración en Argentina: "Si me llama, me tiró de cabeza"

Gerardo Bedoya es uno de los exjugadores más recordados no solo en el fútbol colombiano, sino también en el balompié internacional. Hecho por el cual el antioqueño rememoró sus pasos en uno de los clubes en el cual supo ser campeón y en cual quiere volver a estar.

El ahora técnico de fútbol habló con 'D Sports Radio' y comentó sus percepciones sobre el nuevo técnico de 'La Academia'. "A mí me encanta la llegada de Gustavo, lo conozco. Es un apasionado que ama a Racing. Es ganador, tiene el corazón de lleno ahí, es una muy buena elección. Él había dirigido a Racing y quería otra oportunidad porque tenía más conocimiento, experiencia y estaba en otro momento de su vida", dijo el exfutbolista colombiano.

Pero Bedoya no solo elogió al entrenador argentino, sino que a su vez le hizo 'un guiño' para que lo tome en cuenta en esta aventura. "Si me llama Costas, me tiró de cabeza. Amo a Racing, quiero trabajar dentro del fútbol. Ojalá, sería ideal. Me gusta la forma de trabajar, conozco a todo su cuerpo técnico", comentó Bedoya, y agregó: "A mí me ha tocado ser cabeza de grupos, pero me gustaría aprender de otros conocimientos. Por ir a Racing, resignaría dinero. Hace poco estuve en Independiente Santa Fe por dos meses haciendo un reemplazo, fui y ni siquiera hablamos de dinero", confesó el 'cafetero'.

Gerardo Bedoya celebrando su título con Racing. Foto: AFP

Por último, el extécnico de Independiente Santa Fe reconoció el trabajo que hizo el exentrenador de Racing. "Me hablaron muy bien del trabajo de (Fernando) Gago y lastimosamente no se dieron algunos resultados. Era un equipo que a veces jugaba muy bien y otras se desconocía. La gente referenciaba de manera positiva", finalizó él.

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Gerardo Bedoya como técnico?

El exjugador de la Selección Colombia ya ha hecho sus primeros pinos como técnico de fútbol. Su más reciente experiencia fue cuando estuvo a cargo de Independiente Santa Fe, por unos cuantos partidos mientras la directivas del cuadro 'cardenal' confirmaban a Hubert Bodhert.

Cabe destacar que Gerardo Bedoya alcanzó el título de la Liga Argentina con Racing . Allí acumuló 64 partidos y anotó tres goles. No obstante, esa no fue su única experiencia en el fútbol argentino, pues vistió los colores del Club Atlético Colón y de Boca Juniors.

Publicidad

Por el momento, quedará por esperar cuál será el futuro de uno de los exfutbolistas más destacados del balompié nacional.