Gerardo Pelusso y su gran amistad: “Yerry Mina es el hijo negro que nunca tuve”

En charla para ‘ESPN Radio’, Gerardo Pelusso se refirió al presente y de la gran relación de amistad que tiene con Yerry Mina, futbolista a quien sigue muy de cerca y del que dice ser gran amigo.

“Yerry es el hijo negro que nunca tuve. Me encontré con un jugador extraordinario, al momento de llegar me di cuenta que Santa Fe tenía la mejor pareja de zagueros de Suramérica, él y Francisco Meza, eran únicos”, fueron sus apreciaciones sobre el futbolista oriundo de Guachené, Cauca.

Sobre el presente del jugador nacional indicó: “él ha tenido mala suerte con las lesiones, como por ejemplo cuando estuvo en Palmeiras, se fracturó. Yo estoy muy cerca de él y siempre lo aliento cuando está lesionado. En la buena andan solos, pero en la mala trato de acompañarlos y así lo he hecho con él”.

Ya de su retiro del mundo de la dirección técnica dijo, “la decisión del retiro la tomé cuando regresé del Deportivo Cali. Me tomé un año sabático para pensarlo. En octubre y noviembre de 2019 salieron unas oportunidades, pero ya me di cuenta que no iba más, era un ciclo cumplido”.