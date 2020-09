Gerrard: “Alfredo Morelos ha trabajado duro, eso me dice que está concentrado y estará disponible”

Alfredo Morelos no ha tenido un buen comienzo de temporada con el Rangers. No está anotando seguido y su técnico mostró su molestia por no estar concentrado en el equipo.

A pesar de eso, este viernes, en rueda de prensa, Steven Gerrard, técnico del equipo escocés, afirmó que el delantero colombiano ha cambiado su actitud.

“Alfredo ha tenido un día libre desde Hamilton y ha estado trabajando duro con los entrenadores por su cuenta. Está disponible para la convocatoria de mañana”, afirmó.

Cabe recordar que Morelos no jugó en el último partido frente al Hamilton, el pasado 29 de agosto, por decisión de Steven Gerrard.

"Es bueno verlo así, lo hizo por su propia cuenta. Eso me dice que está concentrado, que quiere prepararse para los juegos que se avecinan. Ciertamente se ve mejor a los ojos y se ve más afilado”, agregó el entrenador del Rangers, por la dedicación del ‘Búfalo’ de entrenar a pesar de que la mayoría del equipo estaba con sus selecciones y él podía tener días de descanso.