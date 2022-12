Gian Piero Gasperini descartó a Duván Zapata para el juego con Dinamo: “Aún no está listo”

El delantero colombiano viene de recuperarse de una lesión muscular, sufrida el pasado 12 de octubre jugando con la Selección Colombia, y se ha entrenado con normalidad. Luis Fernando Muriel podría ser titular.

Gian Piero Gasperini, técnico de Atalanta, descartó a Duván Zapata para el partido de este martes frente al Dinamo Zagreb (3:00 p.m.), en la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League.

“Zapata no estará mañana, aún no está listo. Ha estado afuera en nueve juegos, incluso Ilicic no ha jugado durante tres juegos, luego Malinovskyi y Muriel también han fallado, hemos encontrado algunas dificultades. Barrow es sin duda una oportunidad ya que no está Zapata”, aseguró Gasperini.

El entrenador italiano, además, dejó ver que el compatriota del vallecaucano, Luis Fernando Muriel, podría estar desde el arranque con ‘la diosa’.

“Mañana (martes) Ilicic y Malinovskyi están disponibles, Muriel también estará mejor. Es un juego que se gana tanto con los que juegan desde el primer minuto como con los que entran desde el banquillo, lo que a menudo determina el resultado”, afirmó.

Cabe recordar que el equipo de Bérgamo, en el último lugar del Grupo C con un punto, le apunta a terminar, al menos, en el tercer puesto de la clasificación para jugar la Europa League.

Así, Gasperini finalizó refiriéndose a su rival de este martes, en el estadio Atleti Azurri.

“Creo que Dinamo sabe jugar de diferentes maneras. El partido de ida fue muy bueno con mucha presión y no nos permitió jugar. Mañana (martes) será otro tipo de juego donde también tendremos que adaptarnos si siguen siendo agresivos o si harán lo mismo que en otros juegos que esperarán más abajo”, finalizó.