Gian Piero Gasperini 'rompió' el silencio y se refirió al supuesto veto de Duván Zapata en Atalanta

¿Se queda o se va? A medida que pasan los días la novela y futuro profesional de Duván Zapata se hace incierto. Tras varios rumores que relacionaron su no llegada a la Roma por un veto de Gian Piero Gasperini, has sido el mismo entrenador de Atalanta quien salió a desmentir la información y develar el por qué las negociaciones no terminaron en buen término.

Previo a lo que será el duelo contra Frosinone el sábado 26 de agosto en condición de visitante, el estratega italiano atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para hablar del presente del cuadro de Bérgamo y, claramente, las diferentes informaciones que lo han relacionado sobre la no llegada del ‘toro’ a las toldas de la Roma para la presente temporada.

“Nunca he vetado a Zapata ni a nadie, si la cosa no salió adelante es por otras razones. Duván está muy bien, así que está disponible, se han dicho muchas cosas falsas estos días. Hay máxima confianza, ya me había expresado a principios de semana, dejé al jugador libre para decidir”, dijo Gasperini de manera contundente.

Y es que, a pocos días de que cierre el mercado en las principales ligas del ‘viajo continente’, a Duván le salió un nuevo pretendiente en el fútbol inglés. Según lo informa la prensa local, el colombiano estaría en la mira del Fulham, club al que podría llegar de darse los términos y condiciones necesarias entre ambas partes.

Gian Piero Gasperini en dirección de Atalanta. Foto: Getty Images.

Por otro lado, Gian Piero Gasperini también se refirió a Luis Fernando Muriel, otro ‘cafetero’ en las toldas de Atalanta, que en los últimos días ha sido tema central debido a los diferentes equipos interesados en incorporarlo este mimos mercado de fichajes. “Él también puede jugar, hay jugadores que están en mejores condiciones, De Ketelaere y Scamacca tienen calidad pero llegaron hace muy poco”, afirmó el estratega de 65 años, casi que confirmando la presencia del atlanticense en cancha frente a Frosinone el sábado.

Luego de vencer por 0-2 a Sassuolo en condición de visitante, por la primera jornada de la Serie A, Atalanta nuevamente deberá jugar fuera de casa. Esta vez contra Frosinone, en el duelo correspondiente a la segunda fecha del campeonato local, donde actualmente los de Bérgamo suman tres unidades.

Con su futuro a la deriva, Zapata todavía no es de los jugadores claves para este Atalanta, que, en caso de concretar la salida del delantero colombiano en este mercado de fichajes, no sería una mala opción para la delantera, luego de las bajas sensibles que ha sufrido el equipo en materia ofensiva.