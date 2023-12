Gian Piero Gasperini sobre Luis Fernando Muriel: "Marcó un gol extraordinario"

Luis Fernando Muriel volvió a ser noticia en el fútbol internacional. El colombiano volvió a vencer las redes rivales con un golazo digno de una jugada de videojuegos , pues venció a Mike Maignan con un 'taquito' impresionante que ha dejado atónitos a varios de los más fanáticos del fútbol debido a la calidad de la filigrana que dejó el futbolista en el partido entre Atalanta y Milán por la fecha 15 de la Serie A, encuentro que finalizó 3-2 a favor de la 'diosa'.

Tras el encuentro, el técnico del conjunto que viste azul y de negro, Gian Piero Gasperini, habló sobre la actuación de Muriel, aparte de una lamentable situación que tuvo que vivir el 'cafetero' al entrar al terreno de juego del Gewiss Stadium, pues fue abucheado por la hinchada. "Los abucheos a Muriel nada más entrar fueron realmente malos y luego, marcó un gol extraordinario, de esos que se ven solo en los entrenamientos", emocionado destacó la anotación de su dirigido.

"Dijo que era al azar, pero es un mentiroso, solo echamos de menos ver los mejores goles del fútbol sala. No se merece ninguna polémica", bromeó el técnico continuando con su análisis del gol.

Y es que el propio Muriel habló de su gol comentando que por más de que hubiese entrenado dicha acción, no hubiera tenido claro el cómo usarla, sino que fue tema de aquel instante. "El tacón me ha nacido en el momento, no he pensado nada porque incluso aunque lo hubiera entrenado no hubiera sabido cuando podría hacerlo. No tenía otra manera para hacerlo y nada, ha salido a lo grande, estoy muy contento", confesó el oriundo de Santo Tomás.

Finalmente, el estratega Gasperini también analizó el encuentro y mantuvo que esta victoria contra el Milán les ayudará a seguir motivados en la Serie A, de cara a luchar un año más por intentar mantenerse entre los primeros puestos y, por qué no, luchar por ella. "Mostramos una buena profundidad contra el AC Milan. Podemos contar con un grupo histórico, con elementos sólidos, seguros y moralmente fuertes. Es importante encontrar una fuerte motivación también en la liga, porque tengo la sensación de que mentalmente hemos dado prioridad a la Europa League y era fundamental recuperar el espíritu y la fuerza que necesitamos. No es fácil: hemos perdido jugadores defensivos a una escala sin precedentes", dejó en claro el entrenador italiano.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atalanta?

El próximo enfrentamiento que tendrán el Atalanta será en la Europa League contra el Raków Czestochowa, programado para el 14 de diciembre. En el reciente encuentro, el equipo 'Diosa' logró una victoria sobre el conjunto polaco gracias a los goles de Charles De Ketelaere y Éderson.