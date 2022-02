Gilmar Bolívar, futbolista colombiano en Ucrania: “Hasta no ver la primera bomba, no me devuelvo”

El mundo entero, a diario, está al pendiente de la tensionaste relación que hay entre Rusia y Ucrania, que ha inquietado a varias personas y gobiernos, quienes se han ido de suelo ucraniano. En ese país hay colombianos y uno es un futbolista, Gilmar Bolívar, quien contó cómo está la situación.

"Bueno, la situación genera dudas, hay bastante tensión, pero trato de estar tranquilo. Hay que tener en cuenta lo que está pasando. Veo un poco de información de todo, hay que estar informado. No veo tanta cosa, porque me puede afectar, jugar una mala pasada. Trato de estar tranquilo”, afirmó de entrada el joven jugador, de 20 años, a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, Bolívar, quien hace parte del Karpaty de Halych, de la segunda división del fútbol ucraniano, contó que está solo, sin familiares, y en el equipo solamente hay dos extranjeros, él, uno de ellos.

“En el equipo somos un colombiano y el otro de Ghana, esos somos los extranjeros. Rusos y ucranianos del equipo tienen años estando juntos, esa discordia no va a afectarlos, no hay pelea entre ellos”, agregó.

Para finalizar, el volante de nuestro país, intenta tomarse todo con calma, no alarmarse y terminó diciendo que “hasta que no vea la primera bomba, no me devuelvo”.

Más declaraciones del futbolista colombiano enn Ucrania:

*Actualidad del balompié ucraniano

"Estamos en pausa del torneo por el tema del invierno"

*Razones por las que se fue al fútbol de Ucrania

"Directamente se dio la opción con mi empresario, hablamos con la familia y decidí venir, quiero sumar minutos como profesional, sumando experiencia, lo que se vino a hacer acá"