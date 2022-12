‘Gio’ Moreno y Fredy Guarín, a punto de quedarse sin técnico en China

El DT del Shanghai Shenhua, Gustavo Poyet, dejó abierta la puerta para su salida tras perder 3-0 este miércoles de local. “Llegué a mi límite”, dijo.

El entrenador uruguayo del Shanghai Shenhua, Gustavo Poyet, pidió perdón luego de que su equipo perdiese 3-0 en casa este miércoles, en un encuentro de la Super Liga china, e insinuó que podría dejar el cargo.

El Shenhua terminó cuarto en el pasado campeonato de liga e hizo una gran inversión de cara a la actual campaña, incluyendo el fichaje del argentino Carlos Tévez a cambio de un salario de 38 millones de euros al año.

Pero el Apache no ha rendido al nivel que se esperaba y, además, se ha perdido más de la mitad de la campaña por culpa de las lesiones, incluido el partido del miércoles, donde su equipo cayó goleado en su estadio ante el Guizhou Zhicheng, de mitad de tabla.

La derrota deja del Shenhua en 11ª posición y a sus seguidores pidiendo el despido de Poyet, que tras el encuentro dijo haber "llegado a su límite"

"Quiero pedir perdón a todo el mundo. En realidad no sé qué decir", apuntó el técnico en rueda de prensa según recogieron medios locales.

"Asumo toda la responsabilidad por haber perdido este partido. No me voy a esconder", agregó el uruguayo.

"No quiero seguir hablando porque será negativo para mí si digo demasiado. Espero que no me preguntéis y que mostréis respeto por mí", continuó.

La derrota llegó además a manos de un equipo entrenado por el español Gregorio Manzano, a quien Poyet sustituyó al frente del Shenhua.

El equipo solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, lo que deja un escenario muy complicado para el técnico de 49 años, cuya carrera como entrenador incluye dos años en la Premier League al frente del Sunderland (2013-2015).

El presidente de la entidad, Wu Xiaohui, optó por cerrar filas en torno al uruguayo. "Todos los equipos pierden partidos. Cada año atravesamos unas dos situaciones como esta. Es muy normal, no pasa nada".

