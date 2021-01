Giovanni Moreno no quiere retirarse en Nacional: “Me gustaría cerrar mi carrera en Argentina”

Apareció Giovanni Moreno . A días de finalizar su vínculo contractual con Shanghái Shenhua, de China, aseguró que su deseo es volver al fútbol argentino en donde vistió la camiseta de Racing durante un año y medio.

“Me gustaría cerrar mi carrera en Argentina, pero primero deben llamarme. También me encantaría que vuelva a dirigirme el ‘Checho’ Batista”, afirmó en el programa ‘Cómo Te Va’ sobre el técnico argentino que tuvo en China durante el 2012 y 2014.

Palavecino tiene la maleta lista para irse a River Plate, pero en Cali le piden paciencia

Giovanni Moreno no dejó dudas sobre su sueño. “De Racing extraño el cilindro, es una cancha mágica. Siempre anhelaba con la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina, porque fui muy feliz cuando estuve allá”.

“’Chicho’ Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba fueron los que posicionaron a Colombia e hicieron que a los colombianos nos interese estar en Argentina. Por eso muchos futbolistas colombianos quieren estar en Boca, River o Racing; por el legado que dejaron ellos”, afirmó.

Palabras que además se refuerzan con un posible ciclo cerrado tanto en la Selección Colombia como en Atlético Nacional , equipo que en más de una ocasión quiso tenerlo de vuelta.

Publicidad

“La espina que tengo es no haber estado en un Mundial y me quedó el dolor de no poder salir campeón con Nacional”, concluyó.

A Frank Fabra ya se le bajó la temperatura, no le duele nada y entrenó con Boca Juniors