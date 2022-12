¡Golazo! Fredy Montero anotó en la derrota 2-1 del Sporting, en la final de la Copa de Portugal

A pesar del tanto del delantero colombiano con los ‘leones’, perdió el titulo copero, que gracias al doblete de Alexandre Guedes, Desportivo das Aves consiguió su primer título en la historia.

Desportivo das Aves dio la gran sorpresa al vencer al claro favorito a priori, el Sporting de Portugal, por 2-1 para llevarse la primera Copa de Portugal en sus 88 años de historia.

Publicidad

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

El equipo del norte de Portugal, que llegaba a una final copera por primera vez, aprovechó las pocas oportunidades de las que dispuso para conseguir la hazaña contra un Sporting consternado por la crisis interna que ha vivido esta semana.

Salieron los de Jorge Jesús con un gran ímpetu, adelantando las líneas de presión y consiguiendo plantarse en el área rival con mucha facilidad.

Gelson Martins fue quien generó más peligro y tuvo dos claros mano a mano, aunque no supo resolver ante el veterano Quim, que pudo despejar ambos remates.

Sin embargo, el Aves, que tan solo había dado sensación de peligro en un remate desde fuera del área de Rodrigo, se adelantó con el gol de Guedes tras un contraataque por la banda derecha en la que Petrolina centró a placer para que el delantero luso rematara de cabeza en el segundo palo.

Lea acá: "Sus actuaciones tienen que mejorar. No pueden ser peores”, Paul Scholes sobre Alexis Sánchez

Los ‘leones’, lejos de intentar empatar, se vinieron abajo con el gol y fueron incapaces de generar peligro hasta el descanso, mientras que el rival continuó atacando al contragolpe con el tridente ofensivo formado por Petrolina, Guedes y Amilton.

En la segunda parte, el conjunto verdiblanco volvió a salir con fuerza y obligó al Aves a encerrarse en su campo, pero los únicos intentos con peligro fueron sendos libres directos lanzados por Mathieu y Bruno Fernandes, que salieron o se encontraron con Quim.

Cuando más estaba sufriendo el Aves, Amilton robó el balón a Martins y envió un pase de más de treinta metros a Guedes, que solo tuvo que regatear a Coates para definir a placer ante Rui Patrício para el delirio de la grada rojiblanca.

Un remate al larguero de Bas Dost a portería vacía desesperó a la afición lisboeta, que había empezado a abandonar el estadio hasta que el gol de Fredy Montero a cinco minutos del final les devolvió la esperanza.

A pesar de la ofensiva total en los siete minutos de descuento, nada pudo hacer el Sporting para evitar la victoria del Aves, que acabó en decimocuarta posición en la Liga portuguesa, pero cuya victoria de este domingo les da acceso directo a la próxima Liga Europa.

Vea el golazo de Fredy Montero

Publicidad

Fredy Montero’s brilliant strike that gives Sporting a chance at a comeback in the Taça de Portugal. pic.twitter.com/T593rFYIw1 — Jan Fredrik Hagen (@PortuBall) May 20, 2018

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad