Goles y ritmo: así les fue a los jugadores de Selección Colombia antes de llegar a Barranquilla

Y es que en casos como los de David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, que se enfrentaban en Italia, el partido de ambos no se jugó por positivos por coronavirus en el Nápoles. Situación diferente tuvieron Frank Fabra y Jorman Campuzano, de Boca Juniors, que no jugaron porque aún no empieza el fútbol en Argentina.

Fueron un par de días de varias noticias en la Selección Colombia, precisamente, nombres como los de Mateus Uribe y Luis Diaz, salieron de la convocatoria por estar en contacto con personas contagiadas; en sus lugares ingresaron Víctor Cantillo y Jhon Córdoba.

Por esa razón y ante tantos movimientos, en GolCaracol.com le presentamos cómo le fue a los jugadores de Selección Colombia este fin de semana.

Selección Colombia: Álvaro Montero y Camilo Vargas, los primeros en llegar a Barranquilla

Arqueros

David Ospina: no jugó el partido contra Juventus, su Nápoles no se presentó para el juego por los casos positivos de coronavirus en el equipo.

Camilo Vargas: titular y todo el partido en la derrota 1-0 de Atlas con Necaxa, en la liga mexicana.

Álvaro Montero: jugó los 90 minutos en la igualdad sin goles del Tolima contra el Pereira, encuentro en el que tuvo buena presencia.

Aldair Quintana: todo el partido en el triunfo 3-2 de Atlético Nacional sobre Envigado. Tuvo atajadas importantes que evitaron que se le escapara la victoria a los ‘verdolagas’.

Defensas

Stefan Medina: anotó el gol del triunfo de Monterrey, al minuto 88, 1-2 sobre Querétaro en la Liga de México.

Santiago Arias: debutó con el Bayer Leverkusen, recibió la confianza, fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 contra Sttutgart.

Yerry Mina: un gol y una presentación destacada en defensa, haciendo buenos cierres y atento siempre a su marca, en el triunfo del Everton.

Dávinson Sánchez: disputó los 90 minutos en el histórico triunfo 1-6 de Tottenham sobre Manchester United, en Old Trafford.

Jeison Murillo: dijo presente con el Celta de Vigo, todo el partido, pese a que su equipo cayó 2-0 frente a Osasuna.

Jhon Janer Lucumí: titular y todo el partido en la igualdad 1-1 del Genk contra el Waasland-Beveren, en Bélgica.

Frank Fabra: no tuvo partido con Boca Juniors.

Johan Mojica: entró al minuto 74 con el Atalanta, que en su partido de Liga italiana derrotó 5-2 a Cagliari.

Mediocampistas

Juan Guillermo Cuadrado: no tuvo minutos con Juventus. Los de Turín tenían partido contra Nápoles, pero el club del sur de Italia no se presentó en el Juventus Stadium.

Jorman Campuzano: no tuvo partido con Boca Juniors.

Wilmar Barrios: 90 minutos en el empate 1-1 del Zenit con el Spartak de Moscú. Recibió una tarjeta amarilla.

Jefferson Lerma: jugó este viernes y marcó gol en la victoria 3-1 del Bournemouth sobre Coventry City.

Steven Alzate: fue titular durante 82 minutos en la derrota del Brighton 4-2 a manos del Everton.

Víctor Cantillo: estuvo todo el partido con Corinthians en el 0-0 con Bragantino, por el Brasileirao.

James Rodríguez: dos goles y una asistencia en la victoria 4-2 del Everton sobre el Brighton, en la Premier League. Fue la figura del partido.

Delanteros

Falcao García: ingresó al terreno de juego en el entretiempo, pero no pudo anotar en la derrota 1-0 de Galatasaray contra Kasimpasa.

Duván Zapata: jugó 65 minutos y anotó el cuarto gol de Atalanta que goleó a Cagliari 5-2.

Luis Fernando Muriel: disputó 74 minutos y fue el encargado de abrir la cuenta de Atalanta 5-2 Cagliari.

Alfredo Morelos: fue de la partida y jugó todo el compromiso con Rangers que venció 2-0 a Ross County, en l Liga de Escocia.

Jhon Córdoba: anotó el primer gol de Hertha Berlín, que hizo un gran partido, contra Bayern Múnich, pero al final su equipo cayó 4-3.