Gremio le abrió las puertas a Miguel Ángel Borja: esperan propuestas para la salida del delantero

Miguel Ángel Borja no pudo salvar al Gremio y el equipo de Porto Alegre descendió hace unos días a la segunda división del fútbol brasileño, por lo que los días del delantero en el equipo estarían contados.

Borja llegó en condición de préstamo al 'tricolor gaucho', desde Palmeiras, a mediados del 2021, pero su alto costo en cuanto a nómina obligaría al Gremio a rescindir del jugador cordobés y esperan ofertas para su salida.

"Gremio está abierto a la negociación por parte del delantero centro Miguel Borja. Cedido hasta finales de 2022 por el Palmeiras, el colombiano puede dejar el club si surge interés en el mercado. El objetivo de la dirección es reducir la nómina para 2022", reveló el medio brasileño 'Globo'.

"La estadía permanente de Borja en el Tricolor cuesta US $ 2,5 millones (R $ 14,2 millones), inversión que no hará el club por el momento. Incluso porque la intención es reducir la nómina a R $ 7,5 millones y no hay espacio para grandes inversiones", complementó dicho portal.

Recordemos que Borja es pretendido por Atlético Nacional y muchos ya dan por hecho su fichaje por el elenco 'verdolaga', aunque el Junior de Barranquilla también le estaría siguiendo los pasos y lo quieren en su plantilla para el 2022.