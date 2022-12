Guillermo Barros Schelotto: "Preferí no arriesgar a Wilmar Barrios"

El volante colombiano salió a última hora de la convocatoria de Boca Juniors, que enfrentaría a Alianza Lima en la Copa Libertadores. Por esa razón, el timonel argentino mencionó lo que le pasó a Barrios.

Wilmar Barrios no hizo parte del partido que disputó el elenco ‘xeneize’ contra Alianza Lima, debido a que "estaba dolorido, molesto en el gemelo o más arriba, hablé con él, le apareció la molestia y hoy (miércoles) continuaba. Preferí no arriesgarlo, quiero que den el máximo y no estaba al 100 por ciento, preferí poner a otro, que bien o mal; iba a darme lo mejor", mencionó Barros Schelotto.

Publicidad

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

Por otra parte, el vicepresidente del club argentino, Rodolfo Ferrari, habló también sobre Barrios, expresando que “es la tercera vez que a Barrios le duele algo llegando al vestuario. En la semana no le duele nada. Parece que tiene algo psicológico y llama la atención que siempre le duela a último momento", concluyó.

Aunque el volante colombiano no hizo parte de la goleada y clasificación de Boca Juniors, es pilar importante del onceno titular del club. Además, se encuentra en la lista de 35 preseleccionados por José Pékerman para el Mundial de Rusia 2018.

Lea también: Abogado de Paolo Guerrero asegura que aún hay opción de que juegue el Mundial

Publicidad

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad