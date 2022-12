Gustavo Alfaro, 'más claro que el agua': aseguró que Boca Juniors no quiere a Andrés Roa

El entrenador de los 'xeneizes' aclaró la versión que surgió en Colombia y que indicó que el volante de creación del Huracán pueda llegar al plantel azul y oro para el segundo semestre de 2019.

Andrés Felipe Roa ha mostrado cualidades interesantes en la nómina de Huracán y ya comenzó a ganarse un nombre en el fútbol argentino.

Sin embargo, Gustavo Alfaro, quien lo llevó al 'globo', tuvo que salir a aclarar que ahora no hay posibilidad de que el volante colombiano llegue a Boca Juniors.

"Lo de Roa, que salió hace poquito... El presidente del Cali me llamó para preguntarme cómo había sido la adaptación del chico al fútbol argentino. Le dije que lo veía bien, que seguramente Huracán lo iba a comprar y bromeamos por lo difícil que le iba a resultar negociar con Nadur. Esa fue la charla que mantuve con el presidente del Cali. Yo personalmente no me metería nunca en una negociación en la que Huracán está en el medio", comentó Alfaro.