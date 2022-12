Gustavo Alfaro, técnico de Huracán: ''Mandé a Roa a que le metiera una patada a Wilmar Barrios''

El club de Buenos Aires ha ganado cuatro partidos seguidos y alcanzaron la tercera posición en la Superliga argentina, donde el mediocampista exDeportivo Cali ha sido figura.

El buen inicio de atlanticense, Andrés Felipe Roa, con Huracán, se ha robado el corazón de la hinchada del 'Globo' y es tendencia por su gran desempeño en el torneo argentino.

Publicidad

Lea acá: "No es cierto que ofrecimos al Manchester United a Yerry Mina": Presidente de Barcelona

Gustavo Alfaro, director técnico del equipo, habló este lunes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el presente del mediocampista y el buen andar en liga del onceno bonaerense.

''Cuando surge la posibilidad de traerlo di el sí. Le manifesté lo que me gustaba y lo que no. Lo que debía hacer para adaptarse al fútbol de acá. Pero le dije que debía tener otras cosas que no le vi en Cali y necesitaba desarrollar en la liga de Argentina'', comentó Alfaro.

Vea acá: Novia de Cristiano Ronaldo se pronunció tras la acusación de violación en contra del portugués

Publicidad

Roa tuvo una prueba difícil en su debut, donde enfrentó a Boca y a su compatriota Wilmar Barrios. Ante esto, su entrenador afirmó: ''Apenas llegó le dije que Wilmar Barrios lo recibiría. Le dije que debía pegarle una patada en la primera jugada y a los cinco minutos ya tenía amarilla''.

Para finalizar, Alfaro reveló el secreto del cambio actitudinal del oriundo de Sabanalarga, Atlántico: ''Le dije que si tenía agresividad para recuperar la posición defensiva, para recuperar una pelota y marcar en defensa, su nivel subiría. Justo eso vimos en el golazo que marcó cuando recuperó y disparó de media distancia''.

Publicidad