Gustavo Cuéllar: "Al final, Ezequiel Palomeque y Marco Pérez dijeron que no iban a viajar"

El volante colombiano del Al Hilal FC, de Arabia Saudita, habló este miércoles con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de haber regresado a Bogotá, para pasar la cuarentena en nuestro país.

La semana pasada se conoció un pedido del futbolista Gustavo Cuéllar para poder regresar desde Arabia Saudita a Colombia, para pasar el confinamiento y la cuarentena ordenada por el Gobierno nacional ante a llegada del coronavirus.

Y este miércoles, el volante barranquillero habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y comentó que "muy contento de estar acá, pero ojalá que el Gobierno pueda hacer un esfuerzo para traer a más colombianos que están en Vietnam, en Arabia y cerca del Golfo (Persico). Que muchos cumplan ese sueño".

"Juguemos cuando nadie lo haga con miedo y tengamos plenas garantías de que no hay riesgos"

Cuéllar agregó que "estoy en Bogotá cumpliendo la cuarentena, el viaje fue tranquilo, junto a mi familia y Danilo (Morenos Asprilla). Marcos Pérez y Ezequiel Palomeque, otros futbolistas, dijeron que no iban a viajar".

Acá otras declaraciones de Gustavo Cuéllar:

El viaje y otros colombianos:

"Eso es algo muy sencillo. Yo comencé a hacer la gestión, en el el consulado de la embajada en Egipto me dijeron que si podían pasar mi contacto para otros colombianos. Les compartí lo que yo tenía, la intención que había, y que ojalá pudiera ayudar; pero se me presentó otra oportunidad, la tuve coger y no pude traer más colombianos. No hubo mala intención".

Sus trabajos en casa:

"Sí, acá al llegar a Bogotá tengo un espacio pequeño para poder moverme. Es algo muy complejo para nosotros ese tema; pero nos va a costar muchísimo cuando volvamos a la actividad. Vamos a ver cómo adaptarnos lo más rápido posible. Yo estoy trabajando en la parte física, que el corazón se tenga también con pulsasiones altas".

