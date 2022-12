Gustavo Cuéllar: ''La llegada de Reinaldo Rueda fue un punto de quiebre para mi carrera''

El jugador atlanticense fue considerado como pieza clave en el Flamengo, de Brasil, y ganó el premio al 'Craque da Galera' la temporada pasada.

Gustavo Cuéllar, volante colombiano, habló este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y contó sobre su presente en el conjunto brasileño luego de un gran año.

''Me sentí muy bien pese a que en lo colectivo no se consiguió algo. En lo personal me sentí muy bien'', comentó el mediocampista.

Cuéllar, quien pasó por el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla, tuvo un altísimo nivel en el Brasileirao, algo que no pudo consolidar en el balompié colombiano.

''La madurez que proporcionan los partidos. La edad también ayuda mucho. Partido a partido uno sabe que errores no cometer. Uno debe tener autocrítica y saber en qué mejorar. Fue un periodo en crecimiento y maduración en Cali y Junior. Lo tomé como fortaleza y lo aproveché. El año pasado fue de mucha ganancia'', aseveró.

También el volante de contención valoró la llegada de Reinaldo Rueda al 'Fla' e hizo énfasis en la presencia del director técnico 'cafetero' en su carrera.

''Su llegada fue un punto de quiebre. Así pude demostrar mi continuidad que antes no tenía. Con el profe Reinaldo me mostré más. Me dio confianza y la supe aprovechar'', afirmó el número '26'.

Cuéllar reconoció uno de los temas con el que sus compañeros más lo molestan, y es la falta de gol.

''Acá me critican un poco por mi falta de gol. Acá en Flamengo juego más equilibrado entre defensa y ataque, mis compañeros me molestan porque hago pocos goles. En este sistema no ingreso mucho al área, pero sí aporto en otras cosas'', agregó.

Para finalizar, el jugador aseguró que el discreto ciclo de Marlos Moreno en el Flamengo ''fue un tema de acople al fútbol brasileño'' y espera que Fernando Uribe siga en el cuadro rojinegro.

