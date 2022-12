No, gracias.

Gustavo Cuéllar no estaría con Flamengo para enfrentar a Bahía, según prensa en Brasil Gustavo Cuéllar no estaría con Flamengo para enfrentar a Bahía, según prensa en Brasil. El jugador colombiano no estuvo en las dos últimas prácticas del 'Fla' y permaneció haciendo tareas en el gimnasio. Viene de jugar en Copa Libertadores.