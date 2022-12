Gustavo Cuéllar, 'quieto en primera' hasta que salga una oferta internacional

El volante colombiano se reunió con dirigentes del Flamengo para dejar en claro las intenciones de ambas partes. De momento, acordaron reajustar su sueldo y estar expectantes ante alguna propuesta de Europa.

Gustavo Cuéllar y Flamengo se sentaron a dialogar para dejar claras sus posiciones con respecto al futuro del jugador, quien ha sonado para ir al fútbol europeo, según informó este miércoles 'Globoesporte'.

El medio brasileño hizo un repaso de lo que se habló en dicho encuentro y los acuerdos que se alcanzaron. De acuerdo a lo publicado, en la reunión (que fue realizada en la sede del 'Fla') hubo entendimiento y ambas partes terminaron en buenos términos.

"La junta directiva del Flamengo interrogó al colombiano sobre sus planes para el futuro, diciéndole que estaban dispuestos a hacerle un ajuste salarial", informó el reconocido portal deportivo.

Dicho ajuste consistiría en un aumento en el sueldo del jugador, quien pese a ser una pieza importante no gana tanto como otros jugadores del plantel. Sin embargo, dicho aumento solo se haría efectivo si se confirma que se queda en el equipo y no va a Europa. Algo que, de momento, no está confirmado.

Por otro lado, Cuéllar y su representante manifestaron su expectativa con respecto a una posible oferta desde el 'viejo continente'. Flamengo, lejos de mostrarse reacio, dejó claro que está abierto a dejarlo salir, siempre que sea por una suma de dinero que colme sus pretensiones económicas.

El jugador de la Selección Colombia y su agente se comprometieron a presentarle al club todas las propuestas y acercamientos que lleguen hasta el próximo 31 de agosto.

Por último, se informó que, de momento, Flamengo aún no ha recibido una oferta formal por su futbolista, pero el entorno de Gustavo Cuéllar confía en que se dé un movimiento en el mercado que le permita al barranquillero cumplir su sueño de llegar a Europa.