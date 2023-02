Gustavo Cuéllar y los premios en el Al Hilal: "Nos dan bonus, pero no Ferraris como dicen por ahí"

Al Hilal, con el colombiano Gustavo Cuéllar , se clasificó a la final del Mundial de Clubes, que se juega por estos días en Marruecos y que definirá el título este sábado 11 de febrero frente a Real Madrid. El equipo árabe dejó en el camino a Flamengo, de Brasil, y ahora sueña con llegar a lo más alto en el certamen organizado por la FIFA.

Este jueves, el volante barranquillero atendió el llamado de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió a todo el significado del logro que han alcanzado con el argentino Ramón Díaz como entrenador.

"Realmente estaba feliz por el paso a la final. Pero también fue un mix de sentimientos porque allá en Flamengo dejé algunos amigos. Para Al Hilal es un logro, fruto del esfuerzo de todos, de los sacrificios. Creo que hicimos un partido inteligente, les dimos a ellos pocas chances y por eso estoy feliz", dijo el colombiano inicialmente en la entrevista con el equipo que lidera Javier Hernández Bonnet.

Publicidad

Gustavo Cuéllar se refirió de igual manera a la admiración que tiene por el 'Fla', equipo en el que jugó entre 2016 y 2018 con buen suceso. "Flamengo es un gigante, tiene reconocimiento en el mundo. Tiene jugadores importantísimos, salarios al nivel de Europa. Yo me gané el cariño de la hinchada, hice las cosas bien allá, y ahora estoy contento acá".

En las últimas horas se han manejado versiones en la prensa internacional que han asegurado que los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Al Hilal tuvieron jugosos premios por haber llegado a la final del Mundial de Clubes. Sobre ese particular, Cuéllar aseguró que "es real que el fútbol árabe es económicamente muy poderoso. Los premios son muy altos, en realidad son bonus (por logros), no tanto como Ferraris, como se dice por ahí. Eso es más bien que alguien de la realeza quiera dar esos regalos. Los salarios son muy apetecidos por nuestros futbolistas. Así me siento afortunado por estar acá".

Publicidad

Por esa misma línea, el jugador que ha pasado por la Selección Colombia comentó que "no estuvo el jeque en el camerino, sí lo hizo nuestro presidente para dar un mensaje de alegría. Y sí llegamos a la hazaña (de ser campeones del Mundial de Clubes), el bonus será exorbitante. Esperamos hacerle un buen partido al Real Madrid y porqué no, solar con el título. Me siento orgulloso y ojalá ahora se vea reflejado todo ganando".