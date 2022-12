Gustavo Cuéllar y sus intentos fallidos de llegar a Italia: “Cometí muchos errores en mi juventud”

El mediocampista del Al-Hilal habló en exclusiva con GolCaracol.com y aseguró que, en dos momentos diferentes de su carrera, Udinese y Bologna se interesaron en sus servicios.

Gustavo Cuéllar habló de todo en el Instagram Live de Gol Caracol. El jugador que logró celebrar una anotación con la Selección Colombia en la última Copa América, celebrada en Brasil, confesó que su sueño es jugar en el fútbol italiano, pero por diferentes circunstancias no ha podido dar ese salto.

“Cuando jugaba en Cali; Udinese me quería. Siempre he querido jugar en la Serie A, por lo que cuando llegó esa propuesta me dio mucha ansiedad. Me hicieron seguimiento, pero no se dio. Soy de los que piensan que todo llega a su debido momento”, señaló el barranquillero de 27 años.

Incluso, Cuéllar miró al pasado y afirmó que “en esa época estaba muy inmaduro, cometí muchos errores en mi juventud. En mi vida he pasado por cosas muy bonitas y difíciles”.

Por eso quizá la más reciente posibilidad que se le presentó el año pasado de ir a la Serie A, fue el momento que más cerca estuvo. Sin embargo, de nuevo, su destino fue otro.

“Ahorita pude a Italia y por diversas circunstancias elegía Arabia Saudita. Bologna me mandó una propuesta oficial. Hablé con el director deportivo, confiaron en mí; pero al final las cosas no se concretaron y cogí otro rumbo”, finalizó un Cuéllar que mantiene vivo su sueño de recalar en algún momento en el balompié europeo.

