Gustavo Puerta: "Creo que podré debutar el sábado, esta semana hice cosas muy interesantes"

Gustavo Puerta, el capitán de la Selección Colombia juvenil, fue una de las grandes figuras que dejó el Sudamericano Sub-20, que se celebró en nuestro país. El mediocampista de 19 años logró llamar la atención de grandes equipos, pero finalmente quien logró quedarse con su ficha fue el Bayern Leverkusen.

Una vez finalizado el Torneo Juventud de América, el oriundo de La Victoria Valle emprendió viaje hacia Alemania, donde ya ha empezado a adelantar trabajos para ser tenido en cuenta por su nuevo equipo. Así las cosas, este jueves Puerta Molano habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre su adaptación en el Núremberg, el conjunto con el cual disputará sus primeros minutos en el balompié del viejo contiene, tras haber sido cedido por el resto de temporada.

"Es un mundo totalmente diferente, la cultura, el clima, muchas cosas. Pero creo que me han recibido de la mejor manera, poco a poco me he ido acostumbrando y adaptando algunas cosas de acá. Ya comencé clases de alemán que de por sí es muy difícil. Espero poder seguirme adaptando lo más rápido y poder dar lo mejor de mí", expresó de entrada el talentoso mediocampista.

Y agregó, "yo siempre he creído que el mejor idioma es el fútbol, lo que demuestre en la cancha, cómo juegue y como se asocie con los compañeros. Pero creo que es demasiado importante aprender del idioma, porque será muy importante para comunicarse con los compañeros dentro de la cancha."

Por otro lado habló de sus posibilidades de debutar este fin de semana, "este viernes sale la convocatoria, yo creo he hecho las cosas bien, fue una buena semana para mí, hice cosas muy interesantes y creo que podré estar el sábado. Me he acoplado muy bien, con confianza y seguridad que siempre he tenido, me he asociado bien con los compañeros, teniendo un buen feeling y se ha visto en la cancha que estoy muy cómodo".

Aquí más declaraciones de Gustavo Puerta:

*Algún traductor dentro del equipo

"Hay un italiano que es Valentini, que él es el que me traduce un poco. Pero no sé si se dieron cuenta de que cambiamos técnico y afortunadamente es español y se me va a ser más fácil entender lo que quiere el profe y el equipo de mí."

*Caracteristicas del fútbol alemán

"Es un fútbol mucho más rápido, eso ya todo el mundo lo sabe, siempre te exigen jugar hacia adelante, siempre te corrigen los perfiles, como recibir y creo que es muy dinámico. Aquí me cuentan que es muy de choque también, pero es un fútbol muy dinámico en el que siempre se busca ir adelante."

*Su posición en el Núremberg

"Más que todo me han puesto como venía jugando en la selección como volante seis, me preguntaron y yo les dije que también me sentía cómodo como volante 8".

*Las posibilidades de ir al Mundial de Indonesia

"Desde un principio que iniciamos la negociación, ese fue el primer punto que tocamos y me dijeron que ese no era un problema. Y estaré ahí con la Selección Colombia".