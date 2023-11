Gustavo Puerta jugó en el triunfo del Bayer Leverkusen 0-2 contra el Hacken, por Europa League

La decimocuarta victoria seguida entre todas las competiciones, por 0-2 ante el Hacken sueco, mantiene al Bayer Leverkusen del español Xabi Alonso como líder de la Bundesliga y también de la Liga Europa, instalado ya directamente en los octavos de final.

El cuadro de Leverkusen alarga el pleno de éxitos en Europa y a falta de una jornada se aseguró acceder a octavos como primero del Grupo H. El triunfo en el Gamila Ollevi de Goteborg hace inalcanzable al equipo de Xabi para el Haken sueco y también para el Qarabag y el Molde que completan el cuarteto.

Al Bayer le bastó con un tanto del nigeriano Victor Bonifae al cuarto de hora y otro del checo Patrik Schick en el tramo final para sellar la victoria.

¿Cómo le fue al colombiano Gustavo Puerta?

El colombiano jugó 88 minutos en el triunfo del Bayer Leverkusen contra el Häcken. Allí tuvo 11 recuperaciones, 2 intercepciones y el 88% pases precisos, según datos con 'Sofascore'. Situación que de a poco le ha permitido entrar en los planes de Xabi Alonso.

Gustavo Puerta fue calificado con un 7.2, según 'Sofascore', en el Hacken 0-2 Bayer Leverkusen

Liverpool y Leverkusen cumplen

En el resto de los partidos del segundo turno, Liverpool y Bayer Leverkusen cumplieron al vencer al LASK austriaco (4-0) y al Häcken sueco (2-0), respectivamente.

En duelo de históricos, el Marsella se impuso in extremis al Ajax por 4-3, un resultado que clasifica a los franceses (junto al Brighton inglés) y deja fuera de Europa a los neerlandeses.

El Friburgo alemán goleó 5-0 a Olympiacos con 'hat-trick' de Michael Gregoritsch en la primera parte y se jugará el primer puesto de la llave A contra el West Ham, también clasificado, que ganó 1-0 con un gol del brasileño Lucas Paquetá en su visita al Backa Topola serbio.

En el grupo G, la Roma no pasó del empate en su visita al Servette suizo, gracias a un tanto del belga Romelu Lukaku, y no depende de sí misma para lograr la primera plaza, la única que asegura el acceso a los octavos sin pasar por un play off previo.