Gustavo Puerta, su pretemporada con Bayer Leverkusen, los consejos de Xavi Alonso y su futuro

Después de iniciar su acople al fútbol y cultura alemana, el colombiano Gustavo Puerta se despidió del Nuremberg y se incorporó al Bayer Leverkusen, conjunto que le puso el ojo después del gran Sudamericano 2023 realizado con la Selección Colombia Sub-20. Referente a lo que han sido esos primeros días de integración con los dirigidos por Xavi Alonso, Miguel Cardona, representante del futbolista, tomó la palabra e hizo reveladores detalles.

En su intención de ganarse un lugar importante dentro del onceno titular del conjunto alemán, Puerta entrena a la par de sus compañeros en el Bayer Leverkusen, después de haber vestido los colores del Nuremberg media temporada, en su intención de acoplarse al clima, idioma y estilo de vida.

Sin embargo, con la siguiente temporada próxima a iniciar, los equipos ya se preparan y los dirigidos por Xavi Alonso no son la excepción, eso sí, con la incorporación del colombiano al equipo, quien ya muestra capacidades y disfruta el día a día en el equipos de las ‘pastillas’.

"Gustavo Puerta está muy feliz, primero porque está aprendiendo de una persona que fue uno de los mejores volantes del mundo. Está viviendo el día a día y cada vez más adaptado del fútbol alemán. Está aprendiendo el idioma. Su paso por el Núremberg sirvió para adaptarse al clima, idioma y en la actualidad está haciendo las cosas muy bien y disfrutando", indicó Mateo Cardona, representante del mediocampista ‘cafetero’, quien viajó directamente hasta Europa después de su paso por el Bogotá FC.

Sumado a eso, el agente afirmó que Puerta ya ha tenidos sus primeras charlas con Xavi Alonso, ex jugador del Real Madrid y ahora entrenador del Bayer Leverkusen: "Gustavo me cuenta que le exige que sea intenso, que se vaya adaptando de a poco y que se enfoque a trabajar, que este trabajo le servirá no solo para rendir en el fútbol, sino también en su carrera".

Aunque el pase del jugador pertenece específicamente al conjunto alemán, todavía no se ha decidido del todo si el jugador de 19 años sea parte de la plantilla con la que el conjunto disputará la presente temporada, por lo que, la posibilidad de una sesión a otro equipo no está descartada. Todo dependerá de lo que el vallecaucano muestre en cancha.

"Ese tema no se ha definido aún, lleva dos semanas entrenándose. Llegó una semana antes para adaptación, y ahora se unirá el resto de la plantilla. Luego viajarán a Austria para unos partidos de pretemporada. A finales de julio e inicios de agosto se definirá ese tema".