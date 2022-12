“Había muchos equipos interesados en mí, pero era duro irme de Monterrey”, Dorlan Pabón

El delantero colombiano contó que estuvo hablando con el técnico Antonio Mohamed, quien contó mucho para su decisión de permanecer en el equipo ‘Rayado’ de México.

El nombre de ‘Memín’ Pabón sonó para varios clubes finalizando 2016 e incluso se alcanzó a mencionar que del fútbol chino habrían ofrecido una suma considerable de dinero para contar con sus servicios.

Sin embargo, el atacante colombiano prefirió seguir en Monterrey, que cambiar de camiseta para la presente temporada.

“Yo hablé con Antonio porque había muchos equipos interesados, pero irse así como así es duro, porque acá la gente tiene cariño con uno, pero sin ganar nada no vale nada, entonces creo que este semestre hay que ganar todo”, dijo Pabón en rueda de prensa oficial ofrecida este miércoles.

“En mi carrera el buen momento lo he pasado en Monterrey, pero lo que me falta ya son títulos. Uno no pasa en una institución por pasar, es un fracaso, así que es importante ganar títulos y más en esta institución que me ha brindado todo el cariño”, finalizó Pabón, quien ha pasado por clubes de nuestro país, España y Brasil.