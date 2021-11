Habló Marcelo Gallardo sobre la posible vuelta de Juan Fernando Quintero a River Plate

La vuelta de Juan Fernando Quintero a River Plate es un tema del que se habla cada vez más. El actual jugador del Shenzhen en la liga China, estaría preparado para volver a vestir la casaca del equipo 'millonario'.

Es por esto que Marcelo Gallardo habló sobre la situación, en la rueda de prensa tras la goleada de River a Patronato, por el campeonato local.

"No tengo redes sociales y sé que él se ha manifestado por ahí. No hubo nada respecto a regresos o salidas de futbolistas, porque no es nuestro estilo”, comentó a la prensa argentina.

No obstante, dejó claro que ambos mantienen una "linda relación", pero al parecer, esto no quiere decir que 'Juanfer' esté de vuelta en River Plate.

La situación actual de Quintero en el fútbol asiático es complicada, el campeonato local tiene un parón desde agosto y no comenzará hasta el mes de diciembre.

Los llamados a la Selección Colombia también se ven envueltos con este tema, pues debido a la extensa cuarentena que debe realizar el volante paisa tras su regreso a China, no puede hacer parte de los convocados por el profesor Reinaldo Rueda.

Publicidad

Estos podrían ser los motivos por los que el talentoso mediocampista estaría mirando con buenos ojos regresar al fútbol sudamericano, agregando que tiene la ilusión de estar presente en Catar 2022.