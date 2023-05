Hansel Zapata, de jugar en La Equidad y en Millonarios a seguir su carrera en el fútbol de Irán

Con una sonrisa en su rostro por ser ese futbolista que de niño añoraba ser, pero con un dejo de tristeza en el alma de los varios sueños sin cumplir por la dureza que implica el fútbol profesional; Hansel Zapata charló con Gol Caracol sobre su vida, presente en el fútbol de Irán, planes a futuro y su paso por Millonarios, el equipo más importante que ha tenido en su carrera. Esto en nuestra sección 'el Embajador de la Semana', en donde se destacan a los colombianos en el exterior.

Ahora jugador del Aluminium Arak, club del que podría salir en la siguiente temporada, fue el mismo colombiano quien recordó su recorrido hasta llegar al fútbol de Irán, en el que con grandes actuaciones y muestras de fútbol se ha sabido ganar la confianza y atención de los equipos en el rentado local, que ya se la están jugado por contar con sus servicios.

“A mí me dolió mucho salir de Millonarios porque me cogió de sorpresa, fue algo que yo no sabía, que incluso Gamero cuando yo le dije; tampoco sabía. En su momento a mí me dio duro, yo sufrí mucho la verdad, en el fútbol yo creo que lo que más me ha dado duro en su momento fue eso”, recordó Zapata cuando se puso sobre la mesa su partida del 'embajador', en el que estuvo 2019/2020.

Pero el atacante siguió con ese episodio en el tradicional cuadro bogotano. “Me golpeó bastante fuerte salir, porque creo que hubo como algunas mentiras cuando me informaron esto, no quedé del todo contento con la información que me dieron cuando pasó lo que pasó porque es que yo tenía tres años de contrato, pero no sé en su momento qué fue lo que sucedió. En el primer semestre yo fui el mayor asistidor de la liga, cuando llegó Gamero empecé a dar asistencias y empecé a hacer los goles, yo sentía que estaba en un crecimiento grande, incluso Gamero me estaba pidiendo para la Selección. Yo creo que si hubiera seguido con él, me hubiera impulsado más porque hoy por hoy, él es el mejor entrenador de Colombia”, complementó el futbolista.

Sin embargo, esta situación lo hizo tomar decisiones sobre su carrera y, luego de regresar a La Equidad, decidió viaja directamente hasta el ‘Viejo Continente’ para iniciar una nueva etapa en su vida: “Llegué al Fotball Club Sheriff Tiraspol, el mejor equipo de la liga de Moldavia y allí jugué los varios partidos en el rentado local y en la fase previa de Champions League, cumpliendo mi sueño que era jugar esta competencia”.

Pero nuevamente el destino no le jugó la mejor pasada y tuvo que salir del equipo por la poca cantidad de jugadores moldavos y la alta presencia de extranjeros, dentro de la nómina, hecho que lo obligó a migrar a otro país.

“Fue de gran crecimiento irme a Croacia, entender lo que es el fútbol europeo, pero luego voy a Irán, un país totalmente diferente; cuando me salió la opción de ir para allá era algo que pensaba demasiado, porque tenía una opción muy buena en un equipo de Eslovaquia para jugar Conference League, pero pues al final me decidí por la opción de Irán y, a pesar del temor que me generaba, me encontré con algo totalmente diferente”, sentenció Zapata.

“Las personas son de una amabilidad increíble, me sorprendió mucho el país, la generosidad de las personas, el trato que me dieron, la verdad me llevo una idea totalmente diferente”, dijo el nacido en Puerto Tejada, quien sí enfatizó en la diferencia cultural, principalmente en la comida, que al inicio fue difícil de acoplar, pero al final se acostumbró.

“Aquí no había mucha carne de vaca, que es la que me gusta, pero ya después de cuatro o cinco meses encontré, porque al principio estaba viviendo en un hotel y era un poco complicado, pero yo me adapto a todo, yo soy todo terreno”, comentó Hansel Zapata.

¿Cómo es el pago en el fútbol de Irán?

“Me sorprendió que mi equipo actual, que es de media tabla, por lejos paga mejor que en muchos de los equipos llamados grandes en Colombia, aquí se gana muy buen salario”.

¿Piensa en regresar al fútbol colombiano?

“Yo quiero seguir afuera, lo he hablado con mi esposa y ahora quiero conseguir un mejor futuro para mi familia; muchas personas a veces no le entienden y dicen que el dinero no lo es todo, pero yo te digo que tenía toda una ilusión cuando estaba en Millonarios y cuando salí cambié mi pensamiento, yo dije, hay muchas mentiras ahora en el fútbol, y la verdad estoy feliz, no me arrepiento de la decisión que estoy tomando”.

¿Cuáles son sus planes o metas a futuro?

“El tener excompañeros que en su momento tenían todo y ahora te pidan cien mil o cincuenta mil pesos es increíble, pero eso me hace como reflexionar mucho y pensar en los niños, en su salud, mi esposa, la estabilidad de ellos que van a tener una vida por delante o escuela, universidad, ese es mi meta y objetivo en estos momentos”.