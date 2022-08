Harrison Santos, el ídolo de Kennedy que se fue a jugar fútbol sala FIFA al Barcelona, de España

Desde el martes comenzó el viaje para coronar un sueño de Harrison Santos, joven jugador de 20 años de la Selección Colombia de fútbol sala FIFA que fue fichado por el Barcelona , de España, en un hecho histórico para un practicante de dicha modalidad deportiva.

El alero ha hecho camino al andar y ha construido su carrera paso a paso, primero cuando siendo un niño defendió los colores de Santa Fe en divisiones menores, en donde lo descartaron por allá en el año 2015; después cuando se decidió por entregarse con alma, corazón y vida al microfútbol en cuanta cancha del sur de Bogotá había; para después trascender a nivel nacional y pasar al fútsal, en el que rápidamente se destacó y ya es habitual en las convocatorias de los seleccionados colombianos. Incluso, hace poco ganó el oro en los Juegos Bolivarianos, defendiendo con prestancia y altura ese uniforme amarillo, azul y rojo. Así es todo un ídolo y referente de grandes y chicos en el sector del barrio Primavera, en el sector de Kennedy.

"Harrison viajó ayer, ya debe estar en Barcelona para realizar pruebas médicas y físicas y se incorpora para empezar la pretemporada. Este es un hito para el fútbol sala de nuestro país y para nosotros que conocemos su historia", le explicó hace pocas horas el profesor David Jiménez, del club bogotano Atlas, al que llegó el deportista en 2016 para seguir en su proceso de formación y luego de haber cerrado ese ciclo en el cuadro 'cardenal'.

"Cuando 'Harry' llegó a nosotros, sobre los 15 años, me comentaba que en Santa Fe lo descartaban mucho, que no lo tenían en cuenta para los torneos nacionales. Además que el tema de vivir en el sur de la ciudad y tener que entrenar al otro extremo, en el norte de Bogotá, era algo complicado. El tema de los recursos de su familia también era algo para tener en cuenta. Pero él no dejó de insistir, dentro de su corazón sabía que estaba hecho para grandes cosas y vean ya en donde va", agregó Jiménez, quien destacó que en Atlas tienen equipos de formación en todas las categorías, desde los chicos nacidos en 2014 y hasta la de mayores, con talentos de proyección.

Para llegar hasta el famoso equipo catalán el proceso de Harrison Santos fue extenso, ya que se venía trabajando desde el año 2019 gracias a las visorias que se dieron y a la atención que le prestaron técnicos españoles como Andreu Plazar y Miguel Moreno, quien viajó a nuestro país para unos seminarios de capacitación y desde ahí se entabló el primer contacto.

"Miguel Moreno, a quien le habló el 'profe' Capera de Atlas, empezó a chequear a Harrison. Lo vio en los entrenamientos y no faltó mucho para que se diera cuenta del potencial que tenía. Aprovechamos la gira que tuvimos como Selección Bogotá, que se dio en 2019, en España, y ahí el profesor Moreno nos hizo la propuesta para que Harrison se quedara en tierras españolas, se quedó los primeros diez días allá, se pudo ver el potencial, sus cualidades y se despertó el interés. En 2020 por la pandemia no se pudo hacer nada; pero la expectativa siempre se mantuvo y ahora se da esa gran noticia para todos", recordó Jiménez.

Incluso a la par del interés desde España, el talento bogotano recibió llamadas de países como Malta, Portugal e Italia; pero "su sueño era llegar a Barcelona y nos mantuvimos trabajando en pro de esto; algo que ahora podemos contar con satisfacción y alegría", cerró David Jiménez, quien ahora seguirá trabajando en la búsqueda de más jugadores de alto nivel, con gambeta, picardía, ese toque de calle con gambetas, finas y buenas jugadas que puedan coronar metas superlativas como ahora lo viene haciendo Santos.