¿Hasta cuándo estará Jurgen Klopp en el banquillo de Liverpool? Luis Díaz, muy atento

Si algo se ha visto desde que llegó Luis Díaz al Liverpool es que ha contado con el apoyo y respaldo desde el primer momento del técnico Jurgen Klopp, quien lo arropó, respaldó y lo sumó al grupo sin problema alguno. Esto ha facilitado el proceso del atacante de nuestro país.

Y así es importante saber hasta cuándo va a estar el entrenador alemán en el banquillo de los 'reds'. Así Klopp dio pistas de su futuro y qué tanto estará en el histórico cuadro de Inglaterra.

Publicidad

"Amo lo que hago, pero lo he dicho un par de veces: hay algo más fuera en el mundo, para ser honesto. Por el momento, estoy lleno de energía, pero tengo que asegurarme de que así sea (en 2024). No quiero sentarme y estar cansada la mayoría de las veces, y luego pensar: 'Vaya, ¿por qué todos están molestos por las cosas que hay?", dijo Klopp a los periodistas hace unos días.

Publicidad

El DT del Liverpool agregó que "mi futuro estará bien. No tengo que planificar nada, podría reservar la decisión para el último minuto. Permítanme decirlo así, eso no es un problema. No, el plan es el futuro del club en el que estamos trabajando constantemente".

De esa forma, Jurgen Klopp no se apura, parece vivir el día a día y por ahora el guajiro Díaz tendrá a su nuevo 'papá' ahí cerca para seguir puliendo sus condiciones y seguir con protagonismo en el fútbol inglés.

Publicidad

Liverpool vs West Ham EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz, por Premier League

Publicidad

Este sábado, a las 12 y 30 del día jugará Liverpool en la Premier League de Inglaterra y se tiene la expectativa por la presencia de Luis Díaz. Dicho partido se podrá ver en vivo por Espn y Star Plus.