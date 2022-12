“Hay un equipo de Inglaterra que lo está buscando”, aseguró el padre de Roger Martínez

El progenitor del extremo del América, de México, y de la Selección Colombia habló este miércoles con Golcaracol.com sobre el futuro de su hijo, quien podría dejar el balompié ‘manito’.

En los últimos días ha trascendido en los medios mexicanos que Roger Martínez podría dejar el América para ir al fútbol europeo, en donde es seguido de cerca por un club de la Premier League.

Publicidad

El jugador ha manifestado su deseo de regresar al Viejo Continente (ya estuvo en el Villarreal, de España) e incluso le dijo al cuerpo técnico de las ‘águilas’ que si llega una buena oferta, se marchará.

Haga su propio pronóstico de quién quedará campeón de la Copa América Brasil 2019 y del camino de la Selección Colombia en el torneo. Comparta con sus amigos y familiares con el pronosticador de Gol Caracol.

GolCaracol.com habló este miércoles con el papá, Roger Martínez (comparten el mismo nombre), sobre el futuro del futbolista, que dejó gratas impresiones con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil 2019.

Roger ya manifestó su interés de salir de América, ¿cómo está la situación del jugador?

Publicidad

“Pese a que no he tenido la oportunidad de hablar mucho con él ni con el representante por estos días; sé que hay unos clubes que están pendientes, que están tocando puertas en México, pero al parecer no han cumplido con los requisitos. Ellos (América) pidieron un monto. Por ahora sigue ahí concentrado en México”.

¿Cómo está Roger, en cuanto a lo anímico por todos los rumores que hay?

Publicidad

“Lo veo bien, gracias a Dios anotó y está tranquilo. No puedo mentir y es que si se le presenta una oportunidad con algún equipo europeo él quisiera regresar nuevamente, el sueño de él es volver. Ojalá se den las cosas con los clubes que lo están solicitando y que lleguen a un acuerdo con el América”.

¿Él está dispuesto a aceptar cualquier propuesta de Europa, sin importar el equipo?

“Roger lo que quiere es la oportunidad de tener continuidad de juego y mantener su nivel, independientemente en la condición en la que se encuentre el equipo, si es para aportar, no importa si el equipo está en primera o en segunda División, donde lo lleven; él va a cumplir su trabajo con profesionalismo”.

Desde el streaming de Gol Caracol puede ver los partidos de la Copa América en vivo online, siguiendo el enlace del canal oficial de la Copa América https://copaamericaenvivo.gol.caracoltv.com/

Publicidad

¿Cuál es el elenco que está más cerca de quedarse con los servicios del jugador?

“Por ahí hay un equipo que lo está buscando en Inglaterra, no se me viene el nombre a la cabeza, pero ahí está presente dialogando. Igualmente, con el que más tienen que hablar es con América”.

Publicidad

El club inglés del que se habla es Sheffield United, ¿qué opina?

“Dios permita que haya arreglo con ese equipo allá en Inglaterra. Acá estamos a la expectativa de lo que pueda suceder, que sea para bienestar de él y su familia. Lo importante es que él se sienta feliz, tranquilo y que tenga la confianza para que siga demostrando lo que aún puede desarrollar en su carrera”.

Pese a todo esto, América ha significado un resurgir en la carrera del jugador…

“América ha sido un punto fundamental en la carrera de Roger. Él va a seguir luchando por el club. Como todo jugador siempre desea jugar en Europa, si se le presenta la oportunidad, esperemos que todas las cosas salgan bien para el jugador y para América. Si se va o se queda, la idea es que aumente o siga manteniendo el nivel que tiene”.

Publicidad

Y ha tenido bastante apoyo de la dirección técnica del club…

“Él ha hecho las cosas bien, trabajando y con la confianza del profe ‘Piojo’ Herrera, quien también le ha ayudado bastante, cosa que no ha encontrado en otros equipos. Le ha ayuda para que mantenga la confianza y pueda desarrollar el potencial que él tiene; el nivel apropiado para hacer los amores de él: los goles”.

Publicidad

¿Cómo está la familia ante el buen momento de Roger?

“Estamos agradecidos con Dios y la vida por el momento por el que está pasando mi muchacho. Nosotros siempre hemos estado en las buenas y las malas con él, apoyándolo. Cada vez que pasan estas cosas de ir a un nuevo lugar nosotros nos las gozamos”.