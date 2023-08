Henry Mosquera; de jugar en las calles de Quibdó a figurar en Brasil, para cumplir su sueño de vida

Impulsado por las bases del Envigado y ahora figura del Red Bull Bragantina de Brasil; así es la historia de de Henry Mosquera, un joven soñador que logró cumplir su sueño más grande en la vida a tan solo 21 años de edad con el balón en los pies. Además de marcarle un doblete a Flamengo, triple campeón de la Copa Libertadores, en una de las ligas más competitivas a nivel sudamericano y mundial.

Actualmente ansioso por su regreso a las canchas, el poriundo de Quibdó, Chocó, charló con Gol Caracol y relató lo que han sido sus días de para por la lesión de rodilla, que frenaron el importante inicio en el Bragantino, conjunto que lo compró hasta el 2027: “La verdad ha sido un momento muy difícil, primero que todo, mi primera lesión, y más en el momento que me pasa, entonces es muy difícil. Entre menos tiempo me falta para recuperarme, más difícil se hace porque entra la ansiedad y todavía fala un mes”.

"Pero nada, mentalmente trato de manejarlo con la familia, mi padre y mis amigos, ya que Dios me dio la oportunidad de esta lesión como un descanso, además de cumplir un sueño que anhelaba desde hace rato y era traer a mis amigos conmigo, los que siempre estuvieron ahí, porque ellos me han ayudado mucho”, complementó Henry, quien también confesó le está yendo muy bien con el portugués, tanto que ya entiendo y hasta lo habla.

Referente a lo que fue su doblete contra Flamengo el pasado 22 de junio por el Brasileirao, el futbolista de 21 años confesó que, a pesar de la alegría del momento, hubo algo más allá de lo futbolístico que ese mismo día lo marcó y marcará para siempre: “La verdad es que fue una emoción muy grande, pero la mayor felicidad fue de ver cómo Dios me premió por un detalle muy grande que le hice exactamente ese día a mi madre”.

“La emoción de hacer los dos goles fue grandísima, pero más grande fue saber que ese día le pude entregar la casa a mi madre, una casa que ella desea desde hace rato, para que se sienta cómoda, mejor y pues hay que descansar, que se lo merece. Igualmente, frente a los goles celebré con mis compañeros, yo les decía que esas anotaciones ya estaban por venir y así fue”, dijo Mosquera en charla con Gol Caracol.

Y es que no todo fue siempre de color rosa, pues, Henry pasó momentos difíciles de escases económica y de posibilidades, sin embargo, su convicción y deseo de salir adelante fue más grande, tanto, que al día, tanto que hoy figura en una de las ligas más importantes y difíciles de Sudamérica; misma que la de James Rodríguez, Luis Suárez, entre otras estrellas.

"Yo empecé en las calles de San Vicente, en Quibdó, y yo me levantaba desde muy temprano, incluso no necesitábamos alarma. Recuerdo que los fines de semana, por ejemplo el viernes, nos reuníamos en la noche con mis compañeros y decíamos que al otro día a las ocho de la mañana en la escuelita para jugar y así era. Yo siento que empecé un poco tarde, incluso yo veía que muchos de mis compañeros, de mis amigos, estaban en la escuela y eso, pero éramos unos tres o cuatro que siempre estuvimos ahí en la calle", afirmó Henry.

Líneas después, el futbolista colombiano destacó que hubo momentos complejos que lo marcaron. “Recuerdo que yo fui con mi madre para inscribirnos en una escuela y ella hizo todo para que y estuviera adentro, pero, cuando vio los precios de lo que valía el uniforme, la inscripción, con la mano del corazón me dijo: “Dios mío, está caro, no vamos a poder pagar eso”. Y pues no le di mente; seguí jugando en mi calle con mis compañeros”, sentenció Mosquera.

Sin embargo, detalló que al final Dios le dio la oportunidad por medio del profesor, quien le patrocinó y colaboró con los guayos, petos y demás, hasta incorporarlo dentro de la academia, hecho que el actual jugador de Bragantino nunca olvidará: “Un día el profe me preguntó que por qué no había vuelto y yo le expliqué, pero él me dijo, no, te espero tal día a tal hora. Ellos siempre me ayudaron”.

*Otras declaraciones:

¿Con dinero y estabilidad, ahora siente que lo tiene todo?

"Cuando estamos pequeños, siempre estamos pensando como en que se nos dé la oportunidad como para encontrar dinero y eso, y es importante estar bien económicamente, pero ahorita que uno va avanzando y se está ubicando económicamente mejor, uno se da cuenta que hay muchas cosas que también influyen mucho”.

"Uno a veces uno necesita el abrazo, unas palabras de sus amigos, de su madre, de su padre, cosas que antes uno no las veía así, uno solamente enfocado como que Dios mío, se me da la oportunidad para esto, para conseguir dinero y hacer esto. Ahora estoy haciendo todo lo que antes quería, pero me estoy enfocando, me estoy uniendo más con mi familia y los amigos que siempre estuvieron ahí conmigo”.

¿Alguna liga o competencia donde siempre haya querido jugar?

“Imagínate, yo siempre he querido jugar en la Premier League; si tú me preguntas en qué equipo, no te tengo en el equipo, yo solo sé que quiero jugar en esa liga. Yo sé que se va a dar, está cerquita, yo sé que se va a lograr. Estoy enfocado en eso y en mi trabajo y Dios me llevará allá".